Sánchez clausura el congreso del PSOE en Canarias donde el ministro Torres será reelegido secretario general

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, clausura este domingo en Adeje, en Tenerife, el XV Congreso Regional del PSOE de Canarias. Si se cumple lo previsto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, será reelegido secretario general de los socialistas canarios.

El programa de este domingo, en este cónclave regional canario, ha arrancado a las 8.30 horas con la votación de los diferentes órganos de partido.

Posteriormente, tendrá lugar la presentación de los resultados y tras ello seguirá la clausura del Congreso, en la que intervendrá Ángel Víctor Torres y Pedro Sánchez.

Inauguración

Ayer sábado, en la inauguración del congreso, la portavoz federal del PSOE, Esther Peña, evidenció que en Ferraz han subido varios tonos el discurso contra el PP tras el varapalo que ha supuesto la caída del llamado decreto ómnibus, que los votos de Junts, Vox y los populares tumbaron en el Congreso, lo que por otra parte deja en el aire la subida de las pensiones y la gratuidad del transporte público, entre otras cosas. Peña no solo subrayó que los de Alberto Núñez Feijóo son "el principal problema para la convivencia", un partido, agregó, "causante del deterioro de las instituciones", sino que también los calificó, con el rechazo del decreto ómnibus de telón de fondo, de "auténtico peligro para el bienestar de las familias".

La portavoz socialista, que acompañó al ministro Torres a su llegada a las instalaciones de Adeje, recordó que la desaprobación del ómnibus deja también en el alero las ayudas para paliar la situación socioeconómica en La Palma, deteriorada tras la crisis del volcán. "Todo porque no soportan que a España y a Canarias les vaya bien si no son ellos quienes gobiernan. La derecha no entiende la democracia ni la alternancia democrática, su única prioridad es echar a los rojos del gobierno, y para ello utiliza todos los medios a su alcance, prefieren una España rota a una España roja", aseguró.

