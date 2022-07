El PSOE defiende la honestidad de Chaves y Griñán y pide "pudor" a Feijóo

Este martes, se ha conocido la sentencia definitiva del caso ERE en Andalucía, que solo absuelve a tres de las 21 personas que fueron imputadas por su implicación en el caso. Los principales condenados fueron presidentes de la Junta de Andalucía (Manuel Chaves entre 1990 y 2009 y José Antonio Griñán entre 2009 y 2013), y junto a ellos, hay otros 16 condenados que se enfrentan a inhabilitación para ejercer cargos públicos o a penas de cárcel.

Tras conocerse la noticia a primera hora de la mañana, los líderes políticos no se han hecho esperar, y la mayoría ya se ha pronunciado. El que fuera alcalde de Sevilla y último candidato del PSOE a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha querido destacar que la sentencia "no ha sido unánime", diciendo que "esto demuestra la controversia jurídica que tiene este asunto". Asimismo, ha manifestado que desde el PSOE, "nos ratificamos en la honorabilidad de estas personas", y añade que "mas allá del fallo, nos ratificamos en la honorabilidad de estas personas, que han dedicado su vida al servicio público y en cuyos mandatos se ha producido buena parte del progreso de Andalucía".

En el seno del Gobierno, la portavoz del PSOE y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, dice que "desde el primer momento se asumieron responsabilidades políticas en el caso de los ERE en Andalucía. En ningún momento miramos a otro lado, nosotros no obstruimos a la justicia, ni usamos métodos abyectos para evitar investigaciones judiciales". Añade también que pide "pudor" al PP y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo: "El señor Feijóo es el presidente del único partido político que está condenado por financiación ilegal" y que "ningún ciudadano ha escuchado ni una sola explicación de Feijóo".

La oposición carga contra el PSOE y pide "depurar responsabilidades"

Los partidos de la oposición han sido menos suaves a la hora de valorar la sentencia condenatoria del caso ERE. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los socialistas "depurar responsabilidades" en las filas del partido. Además, ha dicho que Pedro Sánchez "fue presidente por una sentencia muchísimo menos grave. Eso a mí no me va a condicionar, porque mi objetivo es no ser Pedro Sánchez".

Por su parte, Vox ha dicho que "para regenerar la política, lo primero es echar a los que la degeneran, por eso les seguiremos exigiendo que devuelvan todo lo robado a los andaluces". La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho que "esquilmaron Andalucía durante décadas, lastraron a esta tierra con una gigantesca trama de corrupción y al fin se hace justicia", añadiendo que, si fuera un caso de otro partido político, a su juicio, "estaría ardiendo Troya".