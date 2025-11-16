Sánchez celebra los dos años de Gobierno: "No hemos dejado de trabajar para mejorar la vida de la gente"

El PSOE ha celebrado este domingo los dos años del mandato de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo en un vídeo en el que el presidente asegura que no han dejado de trabajar "para mejorar la vida de la gente de a pie" y destaca que España tiene "más de 22millones de personas ocupadas".

Tal y como ha señalado el PSOE en su cuenta de X, "dos años para España, dos años de avances, compromiso y políticas útiles. Dos años defendiendo lo que de verdad importa. Porque somos el Gobierno que escucha, que actúa y que está donde tiene que estar: al lado de la gente. Y vamos a seguir siéndolo".

En dicho vídeo, Sánchez ha afirmado que España es un país que crece más que el resto de las economías avanzadas, con paz social y sin dejar de lado uno de los principales compromisos del Gobierno que es "el compromiso climático". Asimismo, ha remarcado que estamos ante "un gobierno responsable que ha dedicado más de 8.000 millones de euros para la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA".

A su vez, ha señalado que la vivienda asequible sigue siendo una de las prioridades del Ejecutivo y añade que por eso han eliminado las Golden Visa. Sánchez asegura que desde su partido han "regulado los alquileres de temporada y también hemos aprobado la primera Ley de Vivienda de la historia". De la misma manera, ha puesto de manifiesto la ampliación de la cobertura en el ámbito sanitario de salud bucodental y de gafas, así como los permisos de maternidad y paternidad hasta las 19 semanas.

En política exterior, el presidente del Gobierno ha indicado que España es uno de los principales de los derechos humanos y así se ha mostrado en Palestina y en Ucrania. Además, ha situado a España como uno de los referentes mundiales en políticas progresistas.

Por último, Sánchez ha afirmado que son "el Gobierno que defiende las cosas que realmente le interesan a la gente de a pie".

El PP recuerda a Ábalos, a Koldo y a Santos Cerdán en el segundo aniversario del Gobierno

Mientras el PSOE celebra los dos años de mandato de Sánchez, el PP pregunta al secretario general de los socialistas si se le ha hecho muy larga la legislatura, que según ellos, vinculan a un tiempo de "mentiras, cortinas de humo y escándalos de corrupción".

En un vídeo que ha publicado el PP en su perfil de X, se preguntan "¿cuánto más nos van a avergonzar?". En dicho vídeo, aparecen Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos, figuras señaladas en distintas polémicas políticas durante el actual mandato de Sánchez.

Ese vídeo arranca con unas palabras de Sánchez en las que decía que defendía la amnistía en Cataluña y se sobrepone la figura sonriente de Puigdemont. Entre las imágenes, los populares visten a Sánchez de astronauta al decir que "España va como un cohete" y muestran la declaración ante el juez del "hermanísimo" de Sánchez o a Zapatero ensalzando a "Super Santos Cerdán".

De la misma manera, muestran imágenes de la comparecencia de Sánchez cuando afirmó que si la Comunidad Valenciana necesitaba más recursos que los pidiesen, con imágenes en la zona cero de la DANA en Valencia, bajo la palabra "El Galgo".

