Feijóo propone una bajada fiscal para la adquisición de primeras viviendas

Este sábado el líder del PP Alberto Núñez Feijóo ha participado en el Foro por el Futuro de la UE, un evento que reúne en Madrid a políticos y exministros delante de unos 700 jóvenes europeos, para abordar los principales problemas de la Unión Europea.

En su intervención, el gallego ha afirmado que los principales problemas europeos son "la vivienda, la inmigración y los bajos salarios", y ha advertido a aquellas personas que vayan a vivir a Europa que deben conocer antes "sus raíces y creencias" y adecuarse a ellas.

Feijóo, sobre la inmigración

En su intervención en el Foro por el Futuro de la UE, el líder del PP ha abordado el tema de la inmigración y ha subrayado que: "Están llegando millones de personas no europeas a vivir a Europa, tienen la obligación de integrarse y respetar nuestras leyes".

El gallego ha advertido a aquellas personas que vayan a vivir a Europa que deben conocer antes "sus raíces y creencias" y adecuarse a ella. Ha recalcado que nadie "les pide que renuncien a sus creencias", lo único que se les pide es que "se conviva" con los derechos europeos.

Una bajada fiscal para la adquisición de primeras viviendas

En dicha conferencia, el líder del PP ha querido hacer alusión a la crisis de la vivienda que sufre Europa, y en especial España, y ha señalado que se necesitan más viviendas. Como solución a este problema, Feijóo ha pedido: "Si tenemos que posponer una serie de kilómetros de aves y autovías para hacer viviendas, hagámoslas".

Ante este problema, Alberto Núñez Feijóo propone hacer "una bajada fiscal" para que las personas menores de 35 años "puedan adquirir su primera vivienda".

Feijóo pide fortalecer el vínculo con Hispanoamérica

En el Foro, el líder del PP ha querido criticar también la ausencia de España en la política exterior atlántica, "tanto con Hispanoamérica como con Estados Unidos", y ha instado a "fortalecer ese vínculo".

"El vínculo transatlántico tiene que permanecer, Estados Unidos y Europa están condenados a entenderse, porque puedes discutir con tus hermanos, puedes discutir con tu familia, pero eso es tu familia", ha reconocido Feijóo.

Feijóo sobre Maduro

En alusión al actual presidente venezolano, el líder del PP ha asegurado que el Gobierno español es "complaciente con la dictadura" de Venezuela, y que "está más identificado con Maduro que con María Corina Machado".

