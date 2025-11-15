El PSOE carga contra Feijóo y Abascal: "No tienen derecho a elegir por los valencianos ni a seguir pisoteando el dolor de las víctimas"

El PSOE ha endurecido su discurso. En plena crisis política en la Comunitat Valenciana, la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha acusado este sábado a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal de "no tener derecho a elegir por los valencianos", ni a "manosear sus derechos", ni a "seguir pisoteando el dolor de las víctimas". Lo ha dicho en un acto convocado para exigir elecciones anticipadas tras la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat.

Morant ha insistido en que "no vamos a permitir que Feijóo y Abascal sigan poniendo en riesgo la vida de los valencianos", en referencia a las negociaciones entre PP y Vox para situar a Juanfran Pérez Llorca como relevo de Mazón. Lo ha definido como "candidato encubridor" y una continuidad del "pecado original" del pacto entre ambas formaciones.

Aseguran que el PP rehúye de las elecciones

Según la líder socialista, "el Partido Popular ha perdido la mayoría social de la calle, que ha dicho basta a tanta indignidad, y por eso no quieren ir a elecciones porque le tienen miedo a las urnas". Morant ha advertido que "la Comunitat Valenciana no puede seguir siendo el laboratorio de las coaliciones negacionistas del PP y Vox" y ha subrayado que un Consell presidido por Pérez Llorca significa que "se renovará el pacto de la infamia, y ya sabemos cual es el resultado de ese pacto que tantas vidas nos ha costado".

Además, ha instado al candidato popular a aclarar "si va a ir a declarar ante la jueza de la DANA como candidato a la Presidencia de la Generalitat o como president" y le ha pedido explicar "de qué hablo con Mazón el 29 de octubre antes de los 37 minutos en los que todavía no sabemos que hizo mientras la gente se ahogaba".

Rebeca Torró defiende la convocatoria electoral

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha defendido también la convocatoria electoral: "Los valencianos queremos borrón y cuenta nueva, no al fiel escudero de Mazón". Ha cuestionado "cómo va a representar el cambio el principal encubridor de Mazón y el muñidor del pacto de la servilleta con Vox". "Si el PP no convoca elecciones es porque saben que si abren las urnas se van a su casa. Tienen miedo a la voz del pueblo", ha añadido.

Por su parte, la secretaria general de los socialistas en la ciudad de València y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha agradecido "al pueblo valenciano, el que salió todos los 29 de cada mes" para exigir responsabilidades por la DANA. Ha asegurado que Diana Morant "simboliza lo contrario a los del Ventorro" y la ha reivindicado como la mujer que "va a hacer frente a las políticas negacionistas del PP, que se ha dejado la piel y que ha demostrado tener todo lo bueno de la buena política, el consenso y el diálogo".

