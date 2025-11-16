Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El expresidente catalán Jordi Pujol, ingresado por una neumonía a una semana del juicio por su fortuna oculta

Ahora, la Audiencia Nacional deberá valorar el estado de salud del expresidente catalán para decidir si está en condiciones para ser juzgado y acudir presencialmente al juicio.

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol

El expresidente de la Generalitat Jordi PujolEfe

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona a causa de una neumonía, según ha avanzado Catalunya Ràdio y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la familia. Pujol, con 95 años, está a una semana de que comience el juicio por su fortuna oculta, que se iniciará el próximo lunes 24 de noviembre.

Esta semana precisamente, un médico forense examinó el estado de salud de Pujol para enviar un informe a la Audiencia Nacional. Ahora, la Audiencia Nacional deberá valorar el estado de salud del expresidente catalán para decidir si está en condiciones para ser juzgado y acudir presencialmente al juicio.

Aunque el pronóstico es reservado, familiares del expresident de la Generalitat explican a Antena 3 Noticias que está estable y consciente, y que estará hospitalizado entre 4 y 5 días.. Su equipo legal solicitó que permitan que Pujol pueda declarar por videoconferencia y evitar así el desplazamiento a Madrid, y para justificarlo han presentado informes médicos del expresidente. En ellos, apuntan que presenta marcadores de alzhéimer en sangre y una grave alteración de la memoria verbal que le lleva a confundir hechos y personas.

"Mi padre quiere ir a juicio"

El juicio en la Audiencia Nacional está a punto de comenzar. El 24 de noviembre se iniciará el procedimiento que no solo involucra al expresidente, también a sus siete hijos, por la fortuna presuntamente ilícita que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas, diez años después de que se abriera esta causa. Sin embargo, si los magistrados concluyen que no está capacitado para declarar, el procedimiento contra él quedaría archivado, aunque seguiría adelante contra el resto de la familia.

Según indicó uno de los hijos de Jordi Pujol, Oriol Pujol Ferrusola, en una entrevista de 'Catalunya Ràdio', su padre "tiene ganas" de ir a juicio, si bien su cuerpo "no aguanta". A veces incluso "le cuesta recordar los nombres de los hijos". "Cognitivamente, es una persona de 95 años con algunas carencias importantes, pero bastante lúcido y bastante bien", precisó. "No es un hombre inservible al que haya que inhabilitar", agregó Oriol Pujol, que detalló que su padre "arrastra dolor" y que, a pesar de que su cuerpo está "castigado, débil, frágil", no quiere eludir el juicio: "En ningún caso mi padre está pidiendo no ir a juicio. Mi padre quiere ir a juicio".

La Fiscalía solicita una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que sus hijos se enfrentan a penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel. La Abogacía del Estado, por su parte, no se dirige en su escrito de acusación contra Jordi Pujol i Soley, mientras que para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola pide 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros. Están acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.

