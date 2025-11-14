Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

INVESTIGACIÓN DANA

Un asesor de Salomé Pradas asegura que el envío del Es-Alert se retrasó por una discusión entre los técnicos

La investigación por los fallos en la gestión de la DANA sigue destapando nuevos detalles. Un asesor de Pradas atribuye el retraso de la alerta a una discusión entre los técnicos encargados de redactar el mensaje.

Salom&eacute; Pradas junto a t&eacute;cnicos el d&iacute;a de la dana

Salomé Pradas junto a técnicos el día de la danaEuropa Press

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

La causa judicial que analiza lo ocurrido durante la DANA del 29 de octubre continúa avanzando, y este viernes ha sido el turno de Marco Presa, asesor de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas. Su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja, recogida por EFE, ha aportado un dato clave: según él, el envío del Es-Alert se retrasó por una discusión entre los técnicos encargados de redactarlo.

Presa, que estuvo presente en parte de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), ha asegurado que desde el inicio, a las 17:00 horas, ya se habló de mandar mensajes a la ciudadanía. Incluso ha afirmado que el tuit del Es-Alert estaba preparado a las 18:59 horas, pero que su envío se demoró porque "no se ponían de acuerdo".

Según su versión, la discusión se produjo entre Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias de la AVSRE, y José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Ambos se reunieron en la llamada "pecera" junto con el jefe de la Unidad de Análisis y Seguimiento, Juan Ramón Cuevas, y otro técnico, "intentando poner en una especie de aplicación el mensaje". Presa sostiene que "Basset decía que no sabía que mensaje mandar, que proponía otra cosa, y se rebatía" y que, entre el primer borrador y el envío final, "pasó mucho tiempo" sin que él entendiera por qué.

Pradas pidió que se enviara ya el mensaje

El asesor también ha señalado que, cuando surgió el debate sobre el contenido del Es-Alert, Pradas pidió que se mandara de inmediato, dejando claro que los canales oficiales eran el 112 y el grupo de WhatsApp de medios.

Aun así, ha declarado que no sabe quién tomó la decisión final sobre el texto, y ha insistido en que la consellera no frenó en ningún caso el envío. La jueza le ha solicitado todos los vídeos grabados ese día, que Presa ha entregado en un pendrive, aunque ha admitido que "muchos los borró".

La exconsellera acudió al Cecopi para "estar al pie del cañón"

El asesor de Pradas ha explicado que la acompañó a lo largo de la jornada porque ella quería "estar al pie del cañón". El rol de Presa en la asesoría consistía en "hacer vídeos e imágenes" de lo que le mandara la exconsellera para su publicación en redes sociales. Recorrieron Carlet, donde la lluvia y el viento les obligaron a detenerse, y después Benimodo, donde los agentes forestales informaron del rescate a un camionero atrapado por el agua.

Más tarde, en el trayecto hacia el Centro de Coordinación de l'Eliana, Pradas habló con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que se puso "a su disposición para cualquier cosa". El asesor ha confesado que solo comprendió la "magnitud de la tragedia" cuando volvió a casa consultando el Google Maps.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá

Imagen de archivo de Íñigo Errejón y de Elisa Mouliaá.

Publicidad

España

Salomé Pradas junto a técnicos el día de la dana

Un asesor de Salomé Pradas asegura que el envío del Es-Alert se retrasó por una discusión entre los técnicos

José Luis Ábalos

El PSOE acusa al juez del ‘caso Koldo’ de abrir una investigación "prospectiva" y de construir "nuevas sospechas" sobre los pagos en efectivo

Ayuso

Ayuso se niega a crear el registro de objetores del aborto y lo deja en manos de los tribunales

Tellado dedica una canción del nuevo álbum de Rosalía a Pedro Sánchez: "Se ha convertido en La Perla de España"
PARTIDO POPULAR

Tellado dedica una canción del nuevo álbum de Rosalía a Pedro Sánchez: "Se ha convertido en La Perla de España"

Sede de Acciona
Caso Koldo

La UCO registra sedes de Acciona en una pieza separada del caso Koldo y saca cuatro mochilas en Bilbao

Imagen de archivo de Íñigo Errejón y de Elisa Mouliaá.
Íñigo Errejón

El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha dictado este viernes el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños
Gobierno

Bolaños celebra informe del TJUE sobre la ley de amnistía, pero frena expectativas sobre Puigdemont

El ministro de la Presidencia valora el dictamen del Abogado General del Tribunal Europeo, que respalda la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, pero insiste en que la vuelta del expresidente catalán no depende del Gobierno.

Miriam Nogueras y Susanna Griso

Miriam Nogueras, tras el informe sobre la ley de amnistía y el posible regreso de Puigdemont: "Un portazo a los que hacen lo posible para evitar lo que tiene que pasar"

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, acompañado de su abogada Leticia de la Hoz, llega al Tribunal Supremo

Anticorrupción rechaza la petición del PP de excluir al PSOE como acusación en el caso Koldo

Rajoy en el hormiguero

Mariano Rajoy tilda de “esperpento” el juicio al fiscal general: "La Abogacía del Estado está contra la UCO"

Publicidad