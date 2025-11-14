Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Feijóo se compromete a mejorar las condiciones de la Guardia Civil y la Policía si llega a la Moncloa

En la reunión, que se ha celebrado en las dependencias del PP en el Congreso, han acudido más de una docena de sindicatos de la Policía Nacional y algunas asociaciones de la Guardia Civil

Feijóo se reúne en el Congreso con sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil

Alejandro Lorente
Publicado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido este viernes con los sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil para comprometerse a "mejorar" sus condiciones si llega al Palacio de la Moncloa. Concretamente, les ha trasladado que el compromiso de su partido es "firme" en "culminar el proceso de equiparación salarial de estos profesionales", según ha informado el PP en un comunicado.

En la reunión, que se ha celebrado en las dependencias del Partido Popular en el Congreso, han acudido más de una docena de sindicatos de la Policía Nacional y algunas asociaciones de la Guardia Civil. A Feijóo le ha acompañado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y la portavoz de Interior en la Cámara Baja, Ana Vázquez, según informa Europa Press.

Durante el encuentro, el presidente del PP les ha trasladado las iniciativas para "mejorar sus condiciones" adoptadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado que "están bloqueadas en el Congreso", asegura el partido.

De hecho, Feijóo se ha referido específicamente a una iniciativa que endurece las penas a los narcotraficantes que atentan contra los agentes que se juegan la vida, además de la Ley Antiokupación para desalojar a los 'okupas' en 24 horas.

Equiparación de salarios y control en las fronteras

Asimismo, se ha pronunciado respecto a la medida para incluir a los miembros de la Policía, la Guardia Civil y los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera dentro de los colectivos que cuentan con un coeficiente reductor de la edad de jubilación con motivo de la peligrosidad de su labor.

También les ha informado sobre el plan de inmigración presentado por el PP, consciente de las grandes tareas que llevan a cabo en el control de las fronteras y de los recursos que necesitan para ejecutarlas de manera efectiva y luchar contra las mafias que trafican con personas, ha añadido el PP.

Durante el encuentro, Feijóo ha reiterado "todo su apoyo" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su trabajo, destacando que "el compromiso del PP es firme a la hora culminar el proceso de equiparación salarial de estos profesionales".

