Sáenz de Santamaría advierte de que Cataluña se enfrenta a una "abierta desobediencia al marco de convivencia"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que Cataluña se enfrenta a una "abierta desobediencia al marco de convivencia", después de que la CUP haya exigido a Junts pel Sí pasos "irreversibles" de ruptura con España como requisito para apoyar a su candidato a presidente de la Generalitat. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha recordado que "un 52% de los catalanes dijo que 'no'" a las candidaturas independentistas.

Ante este desafío, la vicepresidenta ha llamado "a la reflexión" a Junts pel Sí "y expecialmente al presidente de la Generalitat y que aspira a seguir presidiéndola", Artur Mas, para frenar las aspiraciones de la CUP, que "ahora pretende hacer un programa que está muy alejado de lo que quiere la inmensa mayoría de los catalanes". En este sentido, ha señalado que "es muy llamativo que se pretende hacer ahora como general el de una formación" que ha sido la sexta más votada.

"Nadie está por encima de la ley, por mucho que sea un partido antisistema", ha advertido en referencia a la CUP. Por eso, ha hecho un llamamiento a "que se respeten la democracia y la convivencia". "Si los propios dirigentes no cumplen la ley, cómo van a pedir al resto que la cumplan y la respeten", ha añadido, recordando a Mas que para gobernar "uno no se tiene que someter a minorías".



Preguntada por la posibilidad de que la situación desemboque en unas nuevas elecciones autonómicas en Cataluña, Sáenz de Santamaría ha afirmado que "no sería un escenario muy novedoso" dados los antecedentes en esta comunidad. Por eso, ha pedido a Artur Mas "reflexionar sobre cómo se ha llegado a la situación en la que se encuentra, planteando unas elecciones con un objetivo que no le permitía la ley y que no le ha secundado la ciudadanía". "No le ha bastado con fracturar a la sociedad catalana, con quebrar su propia coalición y con cosechar los peores resultados", ha añadido.

"En Cataluña cada vez me sorprenden menos las noticias", ha apostillado la vicepresidenta ante las propuestas de la CUP, como una "presidencia coral". No obstante, ha dejado claro que las resoluciones de los tribunales están para cumplirlas y que hay "mecanismos para hacerlo".