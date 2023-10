La hermana de Miguel Ángel Blanco asegura que ETA no ha sido derrotada

María del Mar Blanco, secretaria segunda de la Mesa del Senado, ha inaugurado la jornada 'Lecciones de la derrota de ETA' en la Cámara Alta. En ellas se ha hablado sobre la actuación de las distintas herramientas del Estado de Derecho contra la banda terrorista.

Blanco ha asegurado que la banda terrorista "no ha sido derrotada" porque "hay quienes legitiman su ideología". La senadora popular considera que ETA fue derrotada policialmente en 2011 pero que aún no ha sido vencida "ni social ni políticamente", y cree que "los jóvenes no saben ni conocen lo que se ha padecido" pero que, para las víctimas, "no hay ni perdón ni olvido".

"Es un deber moral conocer la historia del terrorismo y la historia de sus víctimas, ser conscientes de lo conseguido y también de lo que nos queda por conseguir, analizarlo con rigor y serenidad, reafirmarnos en los valores que nos unen", explicó.

En su opinión, los crímenes de la banda "siguen hoy más vivos que nunca" porque están "encarnados" en quienes "se designan como herederos, sin condenar como es debido" sus actos e incluso "justificando sus motivaciones".

María del Mar Blanco ha explicado que todavía "existen más de 300 crímenes de ETA sin resolver" y que "defender la Justicia es exigir que se cumplan las condenas y se resuelvan los casos pendientes". Por esto, denuncia que el futuro de España "no puede depender de quienes defendieron el asesinato de tantas víctimas inocentes", haciendo referencia a los socios habituales del Gobierno, EH Bildu. Blanco ha concluido que "la democracia no les debe nada". Así, ha hecho un llamamiento a impedir que "tanto dolor se olvide" y se borre a los culpables, llevando a que "el sacrificio de tantos y tantos inocentes nos sirva para nada"

El acto, celebrado en la sala Europa, ha sido organizado por el Centro para el Bien Común de la Universidad Francisco de Vitoria junto a la Fundación Víctimas del Terrorismo y la Escuela de Gobierno y Liderazgo Isabel la Católica.

El seminario se ha dividido en varios paneles sobre el fin de ETA en los que han participado víctimas del terrorismo, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, jueces, fiscales, periodistas y políticos.

Ignacio Cosidó, director del Centro del Bien Común Global de la universidad, ha sido el encargado de clausurar el acto junto con la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce.