El Gobierno afirma que su "compromiso" es que la corrupción "no se tolere": "El que la hace la paga, se llame Ábalos o Ayuso"

Este martes el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros un Real Decreto Ley con "la mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia" que asciende a un total de 2.218 millones de euros extra para "culminar una de las mayores transformaciones del sistema dependencia". Lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde la sede del Imserso.

El Gobierno ha aprobado este decreto un día después de la sentencia del Tribunal Supremo a los imputados en el caso Mascarillas: José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Hasta la fecha, el jefe del Ejecutivo no se ha pronunciado sobre la condena.

En cuanto a la sentencia de Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE, el ministro Óscar López ha instado a "no mezclarlo todo ni confundirlo todo". "No todos los políticos son corruptos" y reclama la necesidad de actuar, tal y como, asegura, que lo hizo el PSOE meses antes de que se adoptara una sentencia: "El que la hace la paga, se llame Ábalos o Ayuso".

Elma Siaz ha sido tajante, asegurando que "el Gobierno condena sin matices comportamientos que se alejan de los valores que lleva a gala este Gobierno", es decir, "de integridad de transparencia de mérito". Asimismo explica que van a "trabajar con el compromiso firme que la corrupción ni se tolere ni se aplauda".

También ha lanzado un mensaje a los socios, reiterando los acuerdos acordados y les pregunta si "hay bandera social más importante que fortalecer y dotar los recursos necesarios de esta sociedad".

Polémica Sabadell

En cuanto a la incitación del portero del CE Sabadell a insultar a Pedro Sánchez en la celebración del ascenso a Segunda División, Saiz ha recordado que el guardameta "no inventó ninguna expresión": "Hay quien acuña el insulto como única herramienta política cuando faltan argumentos".

Y ha apuntado que le preguntaría al portero si cuando se refiere al presidente del Gobierno sabe que "es el que ha multiplicado por ocho las becas, que ha hecho del deporte un derecho ciudadano o fortalecido la protección, a efectos de pensiones, para deportistas de alto nivel, ese es Pedro Sánchez", defiende.

"Día histórico"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, acompaña de los ministros de de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, comparecen para explicar los acuerdos adoptados.

Bustinduy ha calificado este martes de un "día histórico", al aprobar una "inversión sin precedentes", donde se van a movilizar 6200 millones de euros adicionales, es decir "la mayor inversión social" de las dos legislaturas: "La mayor red de protección social en décadas".

El objetivo es "de manera inmediata" eliminar las listas de espera, aumentar la intensidad y calidad de las prestaciones y cuidado y mejora de las condiciones del sector. El ministro explica el querer avanzar "hacia la necesidad de garantizar un servicio público" que no se centre en la gestión de grandes organizaciones, sino en "responder a las necesidades de la ciudadanía, tanto de los que reciben cuidados como de los que los prestan".

Por su parte, el ministro Óscar López ha manifestado también que se han aprobado, entre otros acuerdos, 300 millones de euros como aportación voluntaria de Gobierno al proyecto Europa HPC, 250 millones para Inteligencia Artificial y 50 millones para tecnologías cuánticas, para el proyecto gigafactoría que tendrá dos sedes: San Fernando de Henares (Madrid) y Móra la Nova (Tarragona).

Sánchez comparece

El miércoles, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso de los Diputados tras la sentencia, entre ellos, a su exsecretario de Organización e imputación a su mujer, Begoña Gómez, a la que el juez Peinado le ha impuesto medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de territorio nacional y comparecencias cada quince días en sede judicial.

En la rueda de prensa, la ministra portavoz Elma Saiz, anunciara el decreto y responderá a las preguntas de los medios de comunicación.

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