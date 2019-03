Rubalcaba: "La situación económica de EEUU también complica la española"

Silencio desde el gobierno. Declaraciones desde el Partido Socialista. Son las reacciones a las palabras de Obama sobre la situación financiera española.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha declinado hacer declaraciones sobre lo que ha dicho Obama. Sí ha hablado, en cambio, el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.

En el marco de un desayuno del Fórum Europa, Rubalcaba ha recalcado que lo que ha defendido Obama es que, "o se para el contagio, o si ésta llega a España o a Italia, la cosa será mucho más complicada para el conjunto del mundo".

Y, en ese contexto de contagio de unos países a otros, Rubalcaba ha recordado que también Estados Unidos tiene una "situación financiera que complica la española y la europea". Por eso, ha insistido en que la clave ahora es resolver el problema griego y "aislar" a este país para impedir que contagie al resto de economías.

Por otro lado, Duran i Lleida afirma que en España no se hacen las reformas necesarias, a veces porque Rubalcaba no quiere molestar a los sindicatos y otras por hacer lo que mandan Francia, Alemania o el Banco Central Europeo. También ha añadido que España no ha afrontado "ningún plan de choque serio". Dice que el país se encuentra en una situación muy delicada, a la que ha definido como de "respiración asistida".