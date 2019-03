Rubalcaba: "Rajoy ha ido a Berlín y le ha acompañado la sombra de Bárcenas"

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, considera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debe dimitir porque la publicación de informaciones sobre una supuesta contabilidad B en el PP y la aparición de su nombre en una lista de cobro de sobresueldos "dificulta" su trabajo. Un ejemplo, ha dicho, ha sido el viaje de Rajoy a Berlín, adonde "le ha acompañado su sombra, que es el extesorero Luis Bárcenas".

"Rajoy ha ido a Berlín como el flautista de Hamelín. Iban decenas de periodistas españoles a preguntarle por Bárcenas. No le han preguntado por el crecimiento ni por las reformas. Ha ido a Berlín y le ha acompañado su sombra, que es el tesorero Bárcenas", ha señalado Rubalcaba en la reunión del Comité Provincial del PSOE de Sevilla, ciudad en la que hace un año fue elegido secretario general.

Para el líder del PSOE, pedir la dimisión de Rajoy es su "obligación" por "lealtad para con los ciudadanos", pero ha augurado que el PP contestará a estas peticiones "con la basura", por lo que se ha comprometido a "no entrar" en el juego porque "Bárcenas trabajaba en Génova, no en Ferraz". "Guerra de basuras no", ha apuntado.

Rubalcaba ha manifestado que, sin duda, este es un grave problema político en España y ha justificado la decisión de pedir la dimisión de Rajoy, afirmando que había que hacerlo y que se ha consultado con muchos compañeros. "No nos hubiéramos perdonado si en un momento tan difícil como este no le hubiéramos dicho a los españoles la verdad de cómo vemos la situación; eso es lealtad con nuestros ciudadanos", ha apuntado.

Para Rubalcaba, este es un asunto tan grave que "dificulta la acción del presidente del Gobierno", que hoy ha hecho un viaje a Berlín para reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel, como si fuera el "flautista de Hamelin", con decenas de periodistas españoles detrás para preguntarle por Bárcenas, ya que el pasado sábado no se quiso someter a preguntas en Madrid.

"Ese es el problema", según Rubalcaba, que ha agregado que a Rajoy no le han preguntado por el crecimiento, la prima de riesgo o las reformas, sino por Bárcenas.

"Ha ido a Berlín y le ha acompañado su sombra, el extesorero Bárcenas, eso es lo que dificultad que presida el gobierno", según ha sentenciado el líder socialista, para quien "hace falta un presidente que tenga la capacidad plena de ejercer su tarea, y éste no la tiene".

En su opinión, tenemos en el momento más difícil de la historia de España al presidente "con menos capacidad" de la historia, y este país necesita a un jefe del Ejecutivo que tenga "toda la fortaleza y capacidad" para hacer lo que se necesita en estos momentos. "¿Cómo va a pedir este presidente sacrificios a los españoles o plantear reformas?", se ha preguntado.

Rubalcaba ha augurado que los populares "empezarán con la basura" y ha querido dejar claro que los socialistas no van a entrar en "esa guerra de ver quién se tira más basura". No obstante, ha querido dejar claro que se van a defender, con firmeza y transparencia, "pero guerra de basuras, no, porque este país necesita otras cosas".

Ha manifestado además que el problema de fondo que también tiene el PP es que primero dijeron una cosa y ahora otra. Ha criticado que con las primeras informaciones de este asunto, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dijera que no le constaba y que habían "limpiado" y, sin embargo, cuando han aparecido los supuestos papeles de Bárcenas, en los que aparece el nombre del presidente del Gobierno, dicen que todo es "falso".

Asimismo, Rubalcaba ha señalado, respecto a la intención de Rajoy de hacer públicas sus declaraciones de la renta, que si alguien ha preguntado a Bárcenas si los 22 millones de una cuenta en Suiza "estaban en sus declaraciones de renta". "El dinero negro, por su propia naturaleza es el que no está en declaración de la renta", según Rubalcaba, quien se ha mostrado partidario, en cualquier caso, de que las declaraciones de renta y de patrimonio sean públicas y, sobre todo, de que se justifique el origen de lo que se tiene.



La EPA marca "la dirección del desastre"

"Durante su intervención, también se ha referido al deterioro social que vive el país, señalando que los datos de hoy del paro y los últimos de la EPA marcan "la dirección del desastre", que la situación en España va a peor y que no hemos "tocado fondo", sino que seguimos cayendo. Ha señalado que los socialistas dijeron claramente al Gobierno central que su reforma laboral iba a generar más desempleo y, de hecho, está haciendo "estragos" en las mujeres, jóvenes y parados de más de 50 años.



Ha expresado su preocupación por que desgraciadamente, haya hoy un millón menos de afiliados a la Seguridad Social que hace un año, lo que "pone en riesgo" nuestro sistema de pensiones.



Rubalcaba ha señalado que los socialistas van a hablar sin parar de empleo y van a defender sus propuestas, que son muy sensatas y que tratan de poner una salida al problema del desempleo a medio plazo. Ha incidido en que sin crédito a las pymes y los autónomos no se creará empleo.



Ha garantizado que los socialistas van a seguir con su agenda y trabajo para servir a los ciudadanos y con una oposición con firmeza, sin perder en ningún modo de vista la utilidad. El PSOE, según ha señalado, es un partido muy fuerte e imprescindible en la situación dramática por la que atraviesa España, y ha pedido a todos sus compañeros que actúen con lealtad, honestidad y dando lo mejor de ellos mismos.