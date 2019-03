Rubalcaba: "Pons es un político hiperreactivo, una peste para el que lo sufre"

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, considera que el secretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, es un ejemplo de político hiperreactivo, "todo el día dando patadas en los tobillos".



El problema de "ese tipo de políticos" -añade- es "que son una peste para el que lo sufre y, sobre todo, es que son muy poco útiles, muy poco selectivos y al final no valen para nada", ha asegurado Rubalcaba durante su intervención en un espacio sobre química de la Cadena Ser.



Pérez Rubalcaba, que ha sido presentado como químico y premio extraordinario por una tesis doctoral sobre los mecanismos de reacción de compuestos orgánicos, se ha referido a la aplicación de la química al comportamiento de los políticos.



Tras explicar que un producto hiperreactivo "es siempre una lata porque reacciona con todo aquello que se encuentra" y "ataca en todos los sitios", Rubalcaba ha señalado que "en política también existen los hiperreactivos: esos tipos que están todo el día disparando y que todo les parece mal".



"Que me perdone el señor Pons, porque es un ejemplo de político hiperreactivo, todo el día dando patadas en los tobillos", ha dicho. Al ser preguntado por el principio de incertidumbre o de indeterminación respecto a las candidaturas del PSOE, Pérez Rubalcaba no ha querido despejar ninguna incógnita y se ha mostrado "partidario de gobernar".



El ministro del Interior ha asegurado mantener "una química excelente" con todos los miembros del Gobierno. "Los gobiernos cuando pasan momentos duros se apelmazan; este Gobierno lo está pasando mal, porque es cierto que tenemos un situación difícil y por tanto uno tiende a cerrar filas", ha concluido Rubalcaba.