Rubalcaba niega que sea la "solución final" a Rodríguez Zapatero

El número dos del Gobierno ha contestado en estos términos a la pregunta de si se convertirá en el candidato de su partido y si será la "solución final" para revalidar la Presidencia del Ejecutivo en las próximas elecciones generales. "Uff... eso de la solución final suena fatal", ha ironizado. "No estamos en eso en estos momentos, créame. Hoy estamos en lo que estamos. Como diría Jordi Pujol, no toca", ha apostillado.

El ministro del Interior ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta con el presidente andaluz, José Antonio Griñán, en la que Pérez Rubalcaba se ha referido también, a preguntas de los periodistas, al desgaste electoral del PSOE de Andalucía.

El número dos del Ejecutivo ha detallado que su presencia en Sevilla no tiene nada que ver con la situación política de Griñán, del que ha dicho: "No tiene mérito que yo le alabe porque le tengo mucho cariño y confianza como político y como persona". "No creo que necesite que yo venga a apoyar nada", ha acotado Rubalcaba, que ha destacado, no obstante, la preocupación del Gobierno por lo que pasa en Andalucía.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene "muy en cuenta" a Andalucía, según el ministro, que ha explicado que está en la comunidad por el trabajo conjunto entre ambas administraciones para los ciudadanos. "Andalucía siempre ha sido importante para los socialistas y si cabe, ahora, un poco más", ha indicado. Sobre el "deterioro" electoral de los socialistas andaluces que reflejan los últimos sondeos, Rubalcaba ha comentado que le preocupa "lo que está debajo de los sondeos", ya que -en su opinión- están reflejando la "preocupación" de los españoles y andaluces por la crisis y el empleo.

"Hay un pesimismo en España en relación a la crisis. Eso se me preocupa como preocupa la salida de la crisis y la creación de empleo. Ese es el fondo de la cuestión", ha precisado. No obstante, ha concretado que no le preocupa el PSOE andaluz en el sentido de que es un partido "sólido, serio, responsable y que sabe gobernar".