Rubalcaba exige al Gobierno votar en el Congreso las "restricciones" ante el rescate

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reconocido este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso que la situación actual es "difícil" pero "transitoria", y ha pronosticado que "pronto se podrá hablar de crecimiento económico y empleo".

Así se ha expresado en respuesta a una pregunta del presidente de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Cayo Lara, sobre los efectos del ajuste de más de 100.000 millones de euros incluido en el Plan de Reformas 2013-2014 remitido por el Ejecutivo a Bruselas.

"Estamos en un momento difícil, pero es transitorio. En cualquier caso, pronto comenzará a dar frutos y podremos empezar a hablar de crecimiento económico y empleo", ha subrayado el presidente, insistiendo en que para conseguir ese objetivo el primer paso es reducir el déficit público.

Asimismo Mariano Rajoy ha dado "varias razones" por las que se bede reducir el déficit, comenzando por que "no se puede estar constantemente gastando más de lo que se tiene" porque eso supone "pedirlo prestado, y cada euro prestado a la administración es un euro menos para familias y empresas".Además, más créditos incrementan la deuda pública, por lo que "es más difícil y costoso financiarse, como sucede ahora".

Del mismo modo tener un déficit elevado incrementa los gastos por intereses de la deuda, "hoy la primera partida de los presupuestos", y también supone una "pérdida de confianza" en España y afecta a su crecimiento económico. "Si no tuviésemos el déficit público actual nuestra situación económica sería, sin duda, mucho mejor", ha zanjado el presidente.

"El objetivo es crecer y crear empleo, lo que generará más recursos para las administraciones públicas, y más y mejores servicios públicos para el ciudadano", ha apostillado Rajoy, añadiendo que "las pensiones, la sanidad, la educación o el empleo no se consiguen endeudándose, porque eso se acaba, ni tampoco con discursos", sino "diciendo la verdad a la gente y haciendo las políticas que funcionan en el medio y largo plazo".

Sin embargo, estos argumentos no han convencido a Cayo Lara, quien ha reprochado al Ejecutivo que aplique un programa diferente del que presentó en campaña electoral. "Pierde credibilidad a chorros. Su política carece de legitimidad. Convoque un referéndum para que la ciudadanía decida. Le pido un referéndum aquí y el día 15 en las calles", ha dicho Lara, en referencia a las manifestaciones convocadas para este sábado.

Para el líder de IU, el plan de reformas del Gobierno castiga a todos los grupos sociales: profesores, estudiantes, funcionarios, sanitarios, pacientes, autónomos, pymes, comunidades autónomas y ayuntamientos; y además incrementa el paro. "Nos mantiene en un círculo vicioso infernal, el de los recortes, que sólo crea más recesión, paro y pobreza", ha insistido. Además, el diputado ha recomendado al Ejecutivo que en lugar de subir los impuestos y reducir el poder adquisitivo de los ciudadanos, acometa una lucha decidida contra el fraude fiscal y haga un reforma fiscal progresiva.

"Tome nota de Hollande", ha añadido, lo que ha despertado las risas en la bancada 'popular'. "Hollande ha aplicado una reducción del déficit público de 30.000 millones de euros. Desconozco por qué lo pone usted como ejemplo, porque no se diferencia mucho de lo que estamos haciendo en España: reducir el déficit público y no endeudarnos", le ha respondido Rajoy en su segundo turno.

Por su parte el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha exigido al presidente del Gobierno que someta a votación en el Congreso de los Diputados las "restricciones" que imponga Bruselas y las posibles "cesiones de soberanía" que se acuerden si finalmente se pide el rescate a lo que Rajoy ha respondido "yo no sé aún cuáles son las condiciones y no sé si es necesario que España pida el rescate; me sorprende que usted ya sepa cuáles son las condiciones que van a poner a España", ha expresado. "Yo de eso no sé absolutamente y nada y usted tampoco sabe absolutamente nada", ha añadido el presidente.