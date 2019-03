Rubalcaba considera que la reforma provocará más despidos y más baratos

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha criticado al Gobierno por "obligar a los ciudadanos a elegir entre la sartén y el fuego", es decir, entre sus derechos o la creación de puestos de trabajo, con la reforma laboral que ha aprobado, y ha recordado a los españoles que el cambio normativo "no es inexorable" tal cual está redactado, sino que se trata de "una decisión ideológica".

Durante la apertura de la Jornada Parlamentaria sobre la Reforma Laboral organizada por el grupo socialista en el Congreso y a la que han asistido diputados, senadores y portavoces de Empleo en los Parlamentos autonómicos, el líder de los socialistas ha reconocido que las reformas son necesarias para afrontar la crisis, pero ha rechazado que las propuestas que plantea el Ejecutivo sean la única vía posible.

"Lo que se nos presenta como una reforma inevitable no lo es. No hay nada inexorable en la reforma, hay una decisión política, ideológica, del Gobierno. Muchas cosas no son nuevas. Hay innovaciones, pero la música suena como suena, no es un recetario desconocido", ha dicho.