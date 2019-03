Rubalcaba, tras el auto del caso Faisán: "No me arrepiento de nada"

El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado que hay argumentos suficientes para entender que el caso Faisán tiene "fallos jurídicos".

"Si existe esto es porque existo yo y si existe hoy más que nunca es porque soy candidato"

Tras ser preguntado por la acusación por colaboración terrorista a los tres mandos policiales imputados en el caso Faisán, Rubalcaba ha señalado que entrar en este asunto le llevaría a una "deriva judicial" en la que no ha querido profundizar porque no es su tema.

No obstante, ha considerado que hay argumentos para entender que tiene "fallos jurídicos". En declaraciones a una radio nacional, Rubalcaba ha vuelto a insistir en que hoy nadie hablaría de este asunto si él no hubiera sido el ministro del Interior y hoy candidato socialista y ha recordado que la operación salió a la segunda y todos los etarras fueron detenidos.



"Si existe esto es porque existo yo y si existe hoy más que nunca es porque soy candidato, esa es la razón y nada más", ha remarcado el ex ministro. Ha asegurado que "no tiene nada que esconder" en su vida política, "absolutamente nada", aunque en su experiencia personal "ojalá" no hubiera hecho algunas cosas.



"No hay nada de lo que me tenga que arrepentir, porque haya hecho una cosa mala a sabiendas o torticeramente", ha subrayado. Rubalcaba ha insistido en que el PP sabe perfectamente que él no ordenó que funcionarios avisaran al propietario del bar Faisán, ha recordado que estaba recién llegado a Interior cuando se produjo y ha defendido al entonces secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.



El candidato socialista ha recordado que, aunque el PP ha pedido que Camacho declarara como testigo, el juez lo ha rechazado. "¿Hay alguna evidencia más de que no tiene nada que ver?", se ha preguntado el ex ministro, quien ha insistido en que el problema no es "Camacho, sino Alfredo" porque si no hubiera estado al frente de Interior ya nadie habría hablado de esto.