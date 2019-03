Rubalcaba: "El ajuste del Gobierno nos lleva a la recesión y a la destrucción de empleo"

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha reunido de urgencia con el equipo económico para analizar las medidas adoptadas este viernes por el Consejo de Ministros, que ha calificado de "graves e injustas".



Tras el encuentro, el candidato a la Secretaría General del partido ha asegurado que las medidas del nuevo Gobierno "solo llevan a la recesión y a la destrucción de empleo", ya que "Rajoy se ha escudado en las comunidades autónomas para hacer un recorte estatal".

Además, Rubalcaba ha pedido al nuevo al Gobierno que desglose qué Administraciones han rebasado el déficit, porque "si a una CCAA se le ha escapado, debe recortar esa comunidad, no el Estado". Añade, además, que "el señor Rajoy tiene que decir a qué institución se le ha ido de la mano el déficit, parece que es a las comunidades autónomas y un poco a los ayuntamientos, que nos desglosen los dos puntos".

Subida de impuestos "incoherente"

En cuanto a la subida temporal del IRPF y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Rubalcaba cree que es "una ocurrencia". En el caso del IBI, se aplica "a la mitad de los vecinos de un pueblo y a la otra mitad no con equiparaciones que no son iguales", porque "la mitad de un pueblo con pocos recursos pagarán más y la mitad de una ciudad con muchos recursos no pagarán más IBI".

La subida del IRPG también ha sido criticada, porque "no es justo que quien cobre menos de 53.000 euros anuales pague el 70% del ajuste total".

Reprocha además que el Partido Popular haya "mentido" en campaña, diciendo que no iba a subir impuestos y, "cuando ha llegado al Gobierno los ha subido". El PSOE apuesta por subir el impuesto a las grandes fortunas y el de grandes corporaciones.

Recortes "injustos e ineficientes"

La portavoz de Economía del grupo socialista ya avanzó ayer que los recortes son "injustos e ineficientes". Las primeras medidas urgentes del Gobierno en materia económica incluyen un recorte del gasto público de 8.900 millones, una subida temporal del IRPF y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la congelación del Salario Mínimo Interprofesional y de las retribuciones de los funcionarios, y una revalorización de las pensiones del uno por ciento para 2012.

Según anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en su segundo Consejo de Ministros, son medidas "extraordinarias" tomadas en una "situación extraordinaria". De hecho, el Gobierno del PP justificó ayer este paquete de recortes en una estimación del déficit público para 2011 del ocho por ciento; dos puntos más de lo previsto inicialmente por el Ejecutivo anterior