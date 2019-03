Rubalcaba aboga por transformar el papel de las diputaciones provinciales

Ha defendido una redefinición del papel de las diputaciones y ha abogado por redefinir su papel para que éste sea prestar servicios a los municipios que por sí mismos no pueden hacerlo. Rubalcaba ha hecho estas manifestaciones ante alrededor de 150 alcaldes y portavoces municipales socialistas en capitales de provincia y ciudades de más de 40.000 habitantes, así como los secretarios regionales de Política Municipal, con quienes ha hecho balance del 22-M y abordado las próximas elecciones generales.

Durante su intervención, Rubalcaba ha instado a los ediles socialistas a que, tanto desde el gobierno municipal como desde la oposición, sean responsables y se ofrezcan al PP para colaborar en el objetivo prioritario del PSOE: la creación de empleo. Además, ha instado a los ayuntamientos a utilizar los 2.300 millones adicionales que recibirán el próximo año, y que ayer aprobó el Consejo de Ministros, para pagar las deudas que mantienen con los autónomos y las pymes, que están "cobrando con retraso y lo están pasando mal", ha dicho.

Precisamente, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha hecho público hoy un informe en el que cifra en 13.300 millones de euros la deuda que las distintas administraciones mantienen con los autónomos. Rubalcaba es "consciente" de las dificultades financieras de los ayuntamientos, pero les ha pedido un "esfuerzo" para que den prioridad al pago a esos proveedores, a la vez que les ha dejado claro que el Gobierno seguirá trabajando para aprobar un marco estable de financiación local.

Respecto al debate abierto sobre la supresión o no de las diputaciones de régimen general, Rubalcaba ha dicho que "la pregunta no es "diputaciones si o no, sino diputaciones ¿para qué?". A su juicio, si estas instituciones permiten a los pequeños municipios que tengan servicios que por sí solos no pueden tener, "sirven", pero si duplican los ya prestan ayuntamientos y comunidades autónomas, "no sirven".

Por ello, Rubalcaba cree que habría que abordar la transformación de esas entidades para que "sean de apoyo constante a los municipios que no pueden tener algunos servicios". Se trata, por tanto, de abrir un debate para ver cómo se consigue que "sirvan para lo que tienen que servir".