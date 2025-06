El relato de Anaís, expareja de Ábalos, sobre la mañana del registro: "Me dio el disco con 10 agentes delante, hay que ser tonto"

Anaís, expareja de Ábalos, ha dado conocer los detalles del controvertido pendrive que se llevó la UCO y que le dio en su momento el propio Ábalos. Ella era la mujer que se encontraba en la casa junto a Ábalos en el momento de la inspección. Según declaró en un primer momento, estaba limpiando. Sin embargo, ahora, en El Confidencial, asegura que ella y Ábalos son pareja y que estaban conviviendo. Reconoce que se sorprendió cuando en pleno registro y con diez agentes presentes, Ábalos le dio un disco duro para que lo escondiera.

"Yo estaba durmiendo con Ábalos, él ya estaba levantado, yo seguía durmiendo y vino y corriendo y me dijo: ¡Anaís, levanta, levanta! Le pregunté qué pasaba y me dijo que estaba la UCO (…) Yo me levanto, desayuno y me dice: 'Saca a la perra' (…) Estaba la Guardia Civil, no sé cómo se le ocurre. Me dice: 'Toma, guárdate esto, guárdatelo'. Me dio el disco con 10 agentes delante, hay que ser tonto." También añade que llevaba semanas viviendo con el investigado, y afirma tener conversaciones en el móvil que acreditan su versión.

Su breve historia de amor

Tras la decisión de romper su silencio, Anaís ha relatado numerosos detalles sobre su efímera relación con el exdirigente del PSOE José Luis Ábalos. En una conversación con 'El Español' también contaba el momento en el que se conocieron: "Lo conocí a través de un amigo de mi pueblo. Se fue a ver a una amiga y me dijo ¿me acompañas? Esa amiga hacía de escort para Ábalos. Él de repente me dijo, ¿quieres venir? Fue el día 26 de abril. Ábalos me propuso quedarme esa misma noche a dormir a su casa y estuve hasta el día 10 de junio, hasta el registro de la UCO. Estuve viviendo todos los días, limpiando, por la noche y todo", afirmaba.

En esos meses, Anaís ha afirmado que vivieron muchos momentos en pareja, pero también en familia. "Conocí a su hijo Víctor. Conocía a todos sus hijos, a Pablo y a todos", comentaba. Fue todo muy intenso, pero según su versión no hizo falta mucho tiempo para que se encendiera la llama. "Era una relación porque me decía 'te quiero'. Tengo todas las conversaciones", aseguraba. "Yo no miento en ningún momento".

A partir del momento del registro policial, la relación se rompió. Confiesa que se ha sentido utilizada: "Estoy jodida porque no me esperaba que una persona me hiciera a mí eso. Estoy enfadada, me da rabia, me da coraje. Me siento una víctima realmente, porque ha jugado conmigo", declaraba ante 'El Español'.

Ábalos ha intentado contactar con ella

Sobre el tiempo que pasaron juntos, Anaís no tiene ningún reproche. Sin embargo, el día de la inspección supuso un punto de inflexión: "Yo creo que hemos tenido una relación sana, sí. Me ha tratado bien, realmente me ha tratado bien, no he tenido ni una queja por él. Lo que me ha jodido ha sido esto que ha hecho". "Me siento un trapo sucio, me siento un objeto total. Eso no se le hace a nadie", remarcaba.

Anaís asegura que Ábalos intentó ponerse en contacto con ella después de que rompiera su silencio, pero ella no ha querido descolgar el teléfono: "Tiene mucha cara ese hombre. La verdad es que tiene mucha cara".