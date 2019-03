Rouco advierte a los políticos católicos que "los principios morales no admiten excepciones"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, ha advertido hoy a los políticos católicos españoles de su "responsabilidad" cuando su acción está relacionada con principios morales que "no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno". Además, ha advertido a los fieles laicos de que no es tarea suya formular soluciones a problemas de orden temporal y les ha recordado que, aunque el pluralismo social y político "es legítimo", están "obligados" a mantener "íntegra" la matriz de la que proviene el compromiso de los católicos, "que hace referencia directa a la doctrina moral y social cristiana".

Los responsables políticos y sociales "han de mantener el espíritu de lealtad, concordia y respeto de la ley -civil y moral- sin los cuales su insustituible aportación al bien común quedaría en entredicho". En su discurso, Rouco ha vuelto a exigir una reforma de la legislación sobre el aborto, el matrimonio o la enseñanza, y ha lamentado que "los pasos dados en estos meses hacia la resolución de estos graves problemas resultan todavía insuficientes". "Persiste la desprotección legal del derecho a la vida de los que van a nacer y persiste una legislación sobre el matrimonio gravemente injusta. Persiste la ausencia de protección adecuada para la familia y la natalidad, en especial para las familias numerosas. La calidad de la enseñanza sigue dejando mucho que se desear", ha denunciado.

"No es fácil entender que no haya ley del aborto"

En este sentido, ha dicho que "no es fácil entender" que aún no exista un anteproyecto de ley del aborto que contemple, no solo medidas jurídicas, sino también políticas de protección de la maternidad y el fomento de la natalidad. Rouco ha reclamado, asimismo, la reforma urgente de la legislación sobre el matrimonio. "No se trata de privar a nadie de sus derechos, ni tampoco de ninguna invasión legal del ámbito de las opciones íntimas personales", sino de "restituir a todos los españoles el derecho de ser expresamente reconocidos por la ley como esposo o esposa".

El legislador -ha subrayado- "también después de la sentencia del Tribunal Constitucional" es "libre de legislar de modo justo reconociendo esos derechos de los ciudadanos y, en particular, de los niños" y ha insistido en que no se trata de algo que afecte solo a la vida privada de las personas, sino que "está en cuestión la estructuración básica de la vida social".

Además ha instado a los medios de comunicación a no "ceder a la tentación de acentuar los problemas o de azuzar las diferencias", presionados tal vez por las dificultades económicas de las que también son víctimas. También ha citado a los agentes de la vida económica en el mundo de las finanzas y de la empresa, que "deben ser conscientes de que es el momento de ajustar las conductas a un modo de vida acorde con nuestras verdaderas posibilidades" y huir de la "codicia y de la ambición desmedida".