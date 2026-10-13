El PP rompe con Landaluce y le exige que deje la alcaldía de Algeciras tras dos denuncias por presuntas agresiones sexuales

El Partido Popular ha dado un paso decisivo en la crisis política que rodea al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. La dirección provincial de Cádiz le exige que abandone de inmediato la Alcaldía tras conocer dos testimonios de mujeres que le atribuyen presuntas agresiones sexuales.

"Hemos escuchado a las dos víctimas y les damos credibilidad pese a la presunción de inocencia. Con las denuncias sobre la mesa, está claro que tiene que dejar la alcaldía" asegura el presidente provincial del partido, Bruno García. Según ha comunicado la formación, los ediles deben retirar su apoyo al alcalde y reclamarle que dimita. Si se niega, también tendrán que renunciar a sus responsabilidades dentro del equipo de Gobierno.

La petición ya se ha formalizado en el Ayuntamiento mediante un escrito firmado por 12 de los 15 concejales del PP que forman parte del Gobierno municipal. La dirección provincial ha advertido, además, de que abrirá expedientes a quienes no respalden esta decisión. Si Landaluce continúa en el cargo, los populares anuncian que emprenderán las acciones necesarias para recuperar el Gobierno de la ciudad.

El cambio de postura del PP llega tras tener conocimiento directo de dos denuncias relacionadas con la conducta del alcalde. Una de ellas fue presentada ante el Tribunal Supremo a principios de septiembre por una mujer que atribuye a Landaluce dos presuntas agresiones sexuales ocurridas entre 2020 y 2021. Según su relato, los hechos habrían tenido lugar tanto en un centro médico vinculado al regidor como en dependencias municipales.

El segundo testimonio corresponde a una militante de Nuevas Generaciones del PP. La mujer sitúa los hechos el pasado 10 de julio en el despacho del alcalde. También sostiene que no se activaron los mecanismos internos contra el acoso y que se habría intentado ocultar lo sucedido.

Por el momento, no se han facilitado detalles oficiales sobre esta segunda denuncia ni sobre su situación procesal. El PP ha subrayado que respeta la presunción de inocencia de Landaluce, pero considera que los nuevos testimonios han provocado una pérdida de confianza incompatible con el respaldo político al regidor. "Son dos mujeres muy valientes, han sufrido mucho", sentenciaba hoy Bruno García, Presidente Provincial del PP en la provincia de Cádiz.

Landaluce gobierna Algeciras desde 2011. La polémica que le rodea se intensificó a finales de 2025, cuando abandonó el PP tras una primera denuncia de acoso que terminó archivada por la Fiscalía al no apreciar indicios suficientes de delito. Pese a su salida del partido, mantuvo la Alcaldía con el apoyo de los concejales populares.

La nueva situación rompe ese equilibrio y abre un escenario de incertidumbre sobre la estabilidad del Gobierno municipal. Hasta ahora, el PP había mantenido distancias con el alcalde, pero sin exigirle que dejara el cargo.

"Las denuncias son falsas"

“Seguiré trabajando por Algeciras, no tenía conocimiento de la nueva denuncia, me he enterado por la prensa. Esto me supone indefensión y juicio mediático. Tengo las pruebas necesarias para demostrar que las denuncias son falsas”. Así rechaza Landaluce de forma rotunda las acusaciones y reclama que se respete su presunción de inocencia. La denuncia presentada ante el Tribunal Supremo se encontraba pendiente de admisión cuando trascendió la semana pasada. El alto tribunal había solicitado un informe a la Fiscalía sobre los indicios de delito y sobre su competencia para investigar los hechos, después de que Landaluce perdiera su condición de senador y, con ella, el aforamiento asociado al escaño.

En paralelo, el alcalde ha reiterado su intención de concurrir a las próximas elecciones municipales para completar su proyecto político en Algeciras, aunque todavía no ha desvelado con qué formación lo hará.

La decisión del PP gaditano deja ahora a Landaluce ante una disyuntiva: dimitir y abandonar la Alcaldía o afrontar una ruptura definitiva con los concejales que hasta ahora le han permitido mantenerse al frente del Ayuntamiento.