Roger Torrent: "No es normal que la monarquía tenga que tener en cuenta la agenda política para saber si viene o no a Cataluña"

Roger Torrent ha conversado con Susanna Griso sobre las próximas elecciones en Cataluña el 14 de febrero para las cuales PDECat ha decidido romper con JxCat lo que deja el abanico electoral con cinco partidos independentistas.

Preguntado sobre si este amplio espectro de formaciones separatistas puede dividir el voto, el presidente del Parlament ha asegurado: "Aún es pronto para hablar de candidaturas a las elecciones, pero es importante que un catalán independentista tenga opciones".

Torrent ha evitado hacer valoraciones sobre la posible candidatura de Salvador Illa por el PSC lo que sí ha asegurado es que ERC no pactará con este partido si el día después de las elecciones en Cataluña fuese necesario el entendimiento entre ambas fuerzas políticas.

"No lo sé y no me importa" ha contestado sobre los rumores de que Illa vaya de cabeza de lista por el PSC para añadir después: "No pactaremos con quienes han aplaudido la represión del 155".

También se ha pronunciado sobre la polémica por la ausencia del Rey Felipe VI en la entrega de despachos a los nuevos jueces celebrada hace unas semanas en Barcelona. Roger Torrent ha asegurado que "aquí la monarquía no es bien recibida" por la una parte de la ciudadanía "mayoritaria".

Además ha manifestado que "lo que no es normal es que la monarquía tenga que tener en cuenta la agenda política para saber si viene o no a Cataluña. Esto habla del conflicto político que vive Cataluña con el Estado. Hay una situación social en Cataluña donde la mayoría de los catalanes no recibe bien, tienen planteamientos republicanos contrarios a la monarquía".