Robles, sobre el acercamiento de presos de ETA: "Esto no es una contraprestación a ETA, es el cumplimiento de la legislación penitenciaria"

Margarita Robles defiende que es "necesario" que haya consenso en la elección de un nuevo presidente para RTVE, cuyo plazo acaba este lunes. "Si en este momento hay un partido que no tiene ningún tipo de legitimidad para hacer críticas es el PP", lamenta la política socialista sobre el bloqueo que puso ese partido cuando estaba en el Gobierno para que se convocara el concurso público para el cargo. No obstante, pide que el proceso sea "transitorio" y se realice el concurso público. En cualquier caso, destaca la necesidad de que haya consenso en el Parlamento porque no es suficiente con el acuerdo del PSOE y de Unidos Podemos. Además, insiste en que esa persona también debe tener "el visto bueno de los trabajadores de la corporación".

La ministra de Defensa ha restado importancia a los sondeos que muestran que el partido subiría en las próximas elecciones por lo conocido como "efecto Moncloa" y considera que "merecerán la confianza de los ciudadanos" si consiguen sacar adelante las medidas que tienen sobre la mesa. Además, preguntada por las palabras de Sáenz de Santamaría sobre que ella es la única candidata que puede ganarle las elecciones al PSOE, destaca que "los años del Gobierno popular no han resuelto los principales problemas de este país".

Asimismo, sobre su cargo, defiende que el CNI haya vuelto a depender de Defensa porque "es un instrumento a disposición del Estado para velar por los valores y el Estado" tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Así, entiende que su regreso a la cartera puede evitar "dudas" de que "el CNI se utilice como elemento de lucha partidista"."Es importante de que los ciudadanos tengan la sensación de que el CNI trabaja al margen de políticas partidistas y trabaja para defender el Estado de Derecho y sus instituciones", ha zanjado sobre los posibles "errores" de esta institución en relación a Cataluña.

En cuanto a las relaciones con Rabat, Robles ha explicado que los ministros del Interior y de Exteriores han viajado ya a Marruecos y se han reunido con sus homólogos a pesar de que el presidente no se haya podido estrenar en el exterior en este país, como era tradicional. "Marruecos es un socio fundamental a la hora de desarrollar políticas como en el asunto de la migración", reitera la exportavoz parlamentaria.

"El tema de la migración es un problema muy importante y atañe a toda la UE, por lo que ya no vale ponerse de perfil", destaca la ministra, que defiende la decisión "solidaria, humanitaria y responsable" que tomó el Gobierno sobre el Aquarius. Considera, asimismo, que con esta decisión se puso el asunto sobre la mesa en la Unión Europea y a partir de ahora "hay que tomar decisiones en las que se compaginen asuntos humanitarios con los de protección de fronteras".

En su opinión, lo "esencial" es analizar las causas de los fenómenos que originan las migraciones y hacer un trabajo diplomático o económico en esos países. Además, explica que la llegada del Open Arms es un caso "muy especial" porque es "un barco español que quiere atracar en un puerto español". En cuanto a la misión de la ONU en el Líbano, cree que es "muy difícil" que España la acabe liderando porque Italia ya estaba como favorita para hacerse con el mando cuando los socialistas llegaron al Gobierno.

En relación al acercamiento de presos, Robles ha subrayado que "ETA ha sido derrotada por la sociedad española", por lo que "ETA no puede reivindicar nada ni pedir nada". Sin embargo, recuerda que la ley penitenciaria española exige "un tratamiento personalizado de cada una de las personas que están cumpliendo una pena privativa de libertad y en el que se tiene en cuenta el entorno del penado". En cualquier caso destaca que "a esas personas que son críticas que sepan que en último término cualquier decisión que pueda haber de traslado de un preso a un centro penitenciario más cerca de su domicilio tiene siempre un control judicial". En cualquier caso, ha zanjado que "esto no es en ningún caso una contraprestación a ETA, ETA no merece ningún tipo de contraprestación, y es el cumplimiento de la legislación penitenciaria".