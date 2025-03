El debate '¿Lo Hablamos?' sobre los centros de deportación de migrantes que planea Bruselas

La Comisión Europea ha presentado normas migratorias que buscan más coordinación, más eficiencia y, en general, un endurecimiento del sistema. Además ha anunciado que abre la puerta a que los países puedan enviar migrantes que hayan sido rechazados a campos de deportación fuera del territorio de la Unión.

Se abre por tanto el debate sobre los centros de deportación, ya que la propuesta europea puede llegar a asemejarse a la que en su día hizo Meloni. Sobre este y otros asuntos relacionados con la migración en Europa y en nuestro país, han debatido el eurodiputado del Partido Popular Javier Zarzalejos, y la de Sumar Estrella Galán, en una nueva entrega de '¿Lo Hablamos?'. Puedes ver el debate digital moderado por Mónica Prado, en el vídeo principal de este artículo.

Los eurodiputados han debatido sobre las prioridades de Bruselas en materias de migración. ¿Atentan los derechos de los migrantes los centros de deportación? ¿Cómo se harán las devoluciones dentro del marco legal? Según anunció Von der Leyen, la nueva normativa incluirá una "orden europea de retorno" común, que tendrá un reconocimiento mutuo en todos los estados miembros. Además, se busca "mejorar la cooperación entre los estados para que resulte más sencillo repatriar y avanzar en la coordinación entre los países, de modo que no sea necesario reiniciar una y otra vez los procedimientos".

Sobre esta cuestión, el eurodiputado del PP asegura que "el asunto de los centros de retorno no tiene nada que ver con la fórmula ensayada por Meloni en Italia". La propuesta de la UE pretende que "las personas que no sean vulnerables, que tienen ya rechazada su solicitud de asilo, tienen una orden de retorno, y que pueden ser trasladadas a un tercer país con el que haya un acuerdo bilateral establecido por cada uno de los estados miembros, por tanto no es un acuerdo que la UE va a firmar con ningún tercer país".

Sin embargo, la eurodiputada de Sumar ha criticado la propuesta europea. "Desde mi punto de vista la propuesta es un jaque mate al derecho de asilo, un jaque mate al los derechos humanos y fundamentales de las personas que llegan. Esta propuesta es un mensaje de que no queremos que lleguen y si llegan queremos expulsaros lo antes posibles. No hay garantías de derechos. Con esta propuesta Europa pierde en valores y en su identidad, que era la acogida", ha expuesto.

