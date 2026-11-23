El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba declara este lunes como investigado en la Audiencia Nacional, ante el juez Ismael Moreno que es el instructor del 'caso Koldo'. En esta ocasión lo hará acompañado de la exdiputada de Vox Macarena Olona que se ha incorporado al equipo de defensa de Daniel Echevarría para defender los intereses del agente.

El interrogatorio estaba previsto para las 10:30 horas en la sede de la Audiencia Nacional y ha solicitado por el propio Villalba. El magistrado ha aceptado la petición pero con la condición de que se limite a "los hechos concretos que le son imputados en el presente procedimiento". Concretamente a los presuntos pagos recibidos por el empresario Víctor de Aldama.

Olona comunicó la semana pasada que se unía a la defensa del comandante. La exdiputada de Vox forma parte desde septiembre del bufete de José Antonio Choclán que también representa a Aldama.

Los presuntos pagos de Aldama

Villalba ya declaró como investigado ante Ismael Moreno, la primera vez fue en marzo de 2024, pocos días después de ser detenido cuando desempeñaba el puesto de agregado de Interior en la Embajada de España en Venezuela. En aquella ocasión se acogió a su derecho a no declarar. A continuación de ese acto, fue suspendido cautelarmente de sus funciones y cesado de dicho destino.

La nueva comparecencia del agente ocurre después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara el pasado 30 de octubre, al juez que avance la causa contra el comandante, otras doce personas y una empresa. La acusación popular se apoya en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, considera que los hechos podrían constituir delitos de cohecho, organización criminal y descubrimiento y revelación de secretos.

Según las indagaciones, Aldama habría realizado pagos de 2.000 euros en efectivo de forma recurrente. El propio Villalba admitió "varias entregas" de 2.000 euros, pero no recordaba "si fueron 5 o 6", aunque confirmó que fueron "en sobre cerrado".

Teléfonos seguros, contravigilancia y consultas policiales: el papel de Villalba

La UCO sostiene que Villalba había facilitado teléfonos para que tuvieran una línea de comunicación segura entre Aldama y Koldo García, aparte de realizar labores de contravigilancia en las oficinas y vehículos del comisionista. Al parecer también habría consultado base de datos policiales para ambos, incluso sobre un inspector de Hacienda que investigaba compañías vinculadas a Aldama.