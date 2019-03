Rivera: "El proyecto de cambio solo lo puede liderar gente nacida en democracia"

"Ciudadanos no es solo un partido político, es un proyecto para España", ha declarado en un desayuno informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum. A su juicio, se necesita un nuevo proyecto nacional, algo que considera que no han tenido ni el Gobierno de Mariano Rajoy ni el de José Luis Rodríguez Zapatero.

En vez de los "proyectos de partido" de PP y PSOE, se requiere un proyecto de país "para una década como mínimo". "La regeneración democrática y política pasa por gente nacida en democracia, que no tenga mochilas, que no tenga dinero en Suiza ni casos de corrupción", gente que se ha dedicado a "trabajar, en el mundo de la empresa, en el funcionariado, en la sociedad civil", ha subrayado.

Así se ha pronunciado Rivera durante el desayuno al presentar a los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y a la alcaldía, Begoña Villacís, que representan a esos ciudadanos que "no se van a quedar con los brazos cruzados mirando como el país necesita reformas profundas que no se producen".



Los ha definido como dos profesionales que no han ocupado cargos políticos pero, en cambio, "han hecho política en la gestión de sus empresas y familias". Por eso, ha recalcado que, pese a la falta de experiencia en la política, en C's están "preparados para gobernar un ayuntamiento, una comunidad autónoma o un país".

En su opinión, Ciudadanos "es la gran revelación en los sondeos y lo va a ser la noche electoral", y a partir de ese momento se iniciará "un cambio de etapa política" en la que hará falta responsabilidad, un cambio profundo en las formas y el fondo de la política, recuperar la confianza de los ciudadanos y situar a España a la cabeza de Europa.