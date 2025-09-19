Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Viaje de Estado

Los reyes cierran su viaje a Egipto visitando las misiones arqueológicas dirigidas por españoles

Felipe VI y doña Letiza han conocido los principales hallazgos y se han adentrado en dos de las tumbas de faraones del Valle de los Reyes que cuentan con sistemas españoles de iluminación y seguridad.

Los reyes cierran su viaje a Egipto visitando las misiones arqueol&oacute;gicas dirigidas por espa&ntilde;oles

Los reyes cierran su viaje a Egipto visitando las misiones arqueológicas dirigidas por españolesCasa de S.M. el Rey

Publicidad

Ángel Carreira
Publicado:

La última jornada del viaje de Estado de los reyes de España a Egipto ha tenido un carácter cultural con la visita al Museo de Luxor, dos tumbas funerarias en el Valle de los Reyes y dos de las 14 misiones arqueológicas españolas que hay en el país.

Los arqueólogos Myriam Seco y José Manuel Galán han acompañado a los reyes en su visita al Museo y a las excavaciones en el templo de Tutmosis III, donde se han encontrado tumbas de hasta cuatro mil años de antigüedad, y el proyecto Djehuty, ambas en Luxor.

Galán encabeza una misión arqueológica que se lleva desarrollando desde hace 25 años y que se centra en la excavación, restauración y divulgación de monumentos funerarios y enterramientos. Galán ha mostrado a los reyes las piezas más significativas que ha encontrado: ramos de flores de hace tres mil años que se han conservado como flores secas o un jardín que conserva las semillas de las plantas que allí crecieron hace 4.000 años.

Felipe VI y doña Letizia han conocido los proyectos de acondicionamiento y mejora de los sitios arqueológicos de Luxor. Se han adentrado en dos de las tumbas de los faraones del Valle de los Reyes, las de los faraones Ramsés V y Ramsés VI y la del faraón Seti I, que cuentan con iluminación y sistemas de seguridad a cargo de las empresas españolas Tragsa e Idesfe. Sus responsables han explicado cómo la tecnología LED permite sacar el 99 por ciento del color de los dibujos y jeroglíficos que adornan las paredes de estos monumentos milenarios, de tal forma "que se pueden ver mejor que en el antiguo Egipto".

Antes de emprender el viaje de regreso, los reyes han sido despedidos con un canto por parte de trabajadores egipcios de las excavaciones españolas cuya letra decía: "España y Egipto van de la mano".

De esta forma cierran un viaje de cuatro días, el primero que realizan a la República Árabe de Egipto y que el Gobierno enmarca dentro de las buenas relaciones entre ambos países y que se elevaron al nivel de Asociación Estratégica tras la visita del presidente Abdelfatah El-Sisi a España en febrero de este año.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

España

Los reyes cierran su viaje a Egipto visitando las misiones arqueológicas dirigidas por españoles

Los reyes cierran su viaje a Egipto visitando las misiones arqueológicas dirigidas por españoles

El barranco del Poyo a su paso por Paiporta tras la Dana

El presidente de la CHJ pidió alertar a la población el día de la DANA dos horas antes del envío de ES-Alert

Un avión Eurofighter en el X Festival Aéreo Internacional de Torre del Mar

España ofrece tres cazas, un radar y un A400 para la misión 'Centinela Oriental' de la OTAN contra Rusia

Bolaños dice que tienen que seguir hablando con Junts para acordar PGE tras la reunión Zapatero-Puigdemont
Política

Las negociaciones del Gobierno con Junts avanzan con hermetismo: "Conversaciones discretas y acuerdos públicos"

Feijóo acusa a Sánchez: "Quien está hasta el cuello de corrupción necesita conflictividad y cronificarla"
Alberto Núñez Feijóo

Feijóo acusa a Sánchez: "Quien está hasta el cuello de corrupción necesita conflictividad y cronificarla"

Imagen de archivo de Ana Redondo
Pulseras antimaltrato

Redondo sostiene que la Fiscalía General del Estado "hizo una valoración sin datos" de las incidencias de las pulseras

Ana Redondo ha sostenido que la Fiscalía General del Estado "hizo una valoración sin datos" sobre las incidencias registradas el año pasado.

Ministro Albares
Gaza

Albares descarta romper relaciones con Israel "por el momento" y pide "decisiones concretas" para frenar la ofensiva en Gaza

Desde Luxor, el ministro de Exteriores recalca que "no está sobre la mesa" la ruptura diplomática y urge a la UE a enviar un mensaje inequívoco a Tel Aviv: "No pueden esperar… una relación normal, como si no estuviera ocurriendo nada".

Héctor Alacid llama "tonta" a Henar Moreno

Un diputado de Vox en La Rioja pierde los papeles y llama "tonta" a la portavoz de IU: "¡Cállese, progre, no moleste!"

Pedro Sánchez y Friedrich Merz, canciller alemán

Sánchez y Merz discrepan en el reconocimiento del Estado de Palestina: Alemania cree que tiene que ser la última opción

Santos Cerdán y Koldo García

La Guardia Civil no ve indicios de manipulación en los audios de Koldo García, aunque sí alguna "irregularidad"

Publicidad