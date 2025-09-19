Feijóo acusa a Sánchez: "Quien está hasta el cuello de corrupción necesita conflictividad y cronificarla"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de "vivir del conflicto" y de gobernar "desde la incompetencia y la ocultación". Lo ha hecho en la clausura del Campus FAES, donde ha sostenido que Pedro Sánchez busca "generar tensión sin límite" para tapar sus problemas judiciales y de corrupción.

Feijóo ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno durante su intervención. El líder del PP ha acusado a Sánchez de "alimentar el conflicto para sobrevivir políticamente" y de haber convertido la crispación en la única estrategia de su Ejecutivo.

"Quien está hasta el cuello de corrupción necesita conflictividad y cronificarla. El Gobierno ya no tiene más a qué agarrarse para generar tensión: quiere el conflicto sin límite", ha denunciado Feijóo, que acusa a Sánchez de usar la confrontación como cortina de humo frente a los problemas de gestión.

"El Gobierno ha puesto a las mujeres en peligro"

El líder del PP también ha criticado que el Ejecutivo ocultó durante meses los fallos en el sistema de gestión de pulseras antimaltrato, dispositivos que deben garantizar la protección de víctimas de violencia machista. "Un Gobierno que solo tiene la cabeza en los juzgados y en las cárceles ha acabado por no darse cuenta de que ha librado de ellas a depredadores sexuales. Tan absorbidos en defenderse a sí mismo, que ya no defienden ni al que más lo necesita. Es una negligencia de enorme gravedad", ha afirmado, enlazando esta gestión con la ley de 'solo sí es sí'.

Según explicó, un fallo en el volcado de datos tras el cambio de empresa en 2023 impidió conocer los movimientos de maltratadores antes del 20 de marzo de 2024. Feijóo ha insistido en que "a esta hora el Gobierno se esconde y no da información" y ha lamentado que "la constatación de gobernar desde la incompetencia lo pone todo en peligro, a las mujeres sin duda".

"La política exterior no puede ser un arma partidista"

En materia internacional, Feijóo ha advertido que Sánchez "renuncia a unir y gobierna solo para un lado del muro". Ha reprochado que use Gaza "para atacar a sus rivales políticos" y que se aliente al boicot de eventos que "recibe la felicitación de un grupo terrorista". "El resultado es un Estado desacreditado, connivente con dictaduras y en el que ya ninguna potencia confía", ha añadido.

El líder popular ha defendido que su partido es "la única alternativa capaz de limpiar el sistema y liderar el camino correcto". En el acto también ha participado José María Aznar, presidente de FAES, que ha acusado a Sánchez de usar la política exterior "como escapatoria a sus problemas internos".

