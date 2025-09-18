Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Alemania

Sánchez y Merz discrepan en el reconocimiento del Estado de Palestina: Alemania cree que tiene que ser la última opción

Pedro Sánchez recibe en La Moncloa al canciller alemán en un momento especialmente complejo por la escalada de tensión entre Israel y España.

Pedro Sánchez y Friedrich Merz, canciller alemán

Sánchez recibe en Moncloa a Merz | EFE

Publicidad

Reunión relevante este jueves en Moncloa entre Pedro Sánchez y el canciller alemán, Friedrich Merz. Sobre la mesa ha estado la posición que debe adoptar la Unión Europea ante la ofensiva total que Israel está llevando a cabo sobre la Franja de Gaza y que ha dejado ya más de 65.000 muertos.

Las posturas de España y Alemania sobre el conflicto son antagónicas. El Ejecutivo español es uno de los que más presión está metiendo para tratar de que Netanyahu frene los ataques, mientras que Alemania se resiste por el peso histórico del Holocausto y su pasado antisemita.

Uno de los titulares que ha dejado la reunión en Moncloa entre Sánchez y Merz es que el reconocimiento de Palestina como Estado debería ser el último paso que se adoptara en la solución de los dos estados, como clama España. Los dos han coincidido en criticar la situación que vive Gaza pero han discrepado en la actitud que debe tenerse ante Israel.

"Genocidio", así lo califica el presidente del Gobierno español. Sin embargo, Merz no menciona esa palabra. "No hemos entrado en cómo calificarlo", aseguran los mandatarios. "Hemos hablado de cuál es la posición de cada Gobierno. Estamos unidos en los objetivos, tenemos discrepancias en los caminos, pero que cese la violencia", aseguraba Pedro Sánchez en rueda de prensa tras la reunión con su homólogo alemán.

El canciller alemán también ha dado su opinión sobre lo que ocurre en la Franja de Gaza. "Compartimos la opinión de que no es proporcional con respecto a los objetivos que espera alcanzar Israel (...) no compartimos la opinión del Gobierno de Israel que de esta forma puede eliminar a Hamás". Y añade: "esta guerra cesará cuando Hamás libere a los rehenes y deje las armas. En cuestión de horas Hamás puede poner fin a esta guerra".

Por el momento, la Comisión Europea ha planteado aprobar sanciones contra dos ministros y suspender una parte del acuerdo comercial. Los gobiernos de los 27, que siguen divididos, tendrán ahora la última palabra.

Lenguas cooficiales en la UE

Sin embargo, no es el único tema por el que chocan Sánchez y Merz. Está también la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea, algo que el Gobierno de España se empeña en conseguir pero que Alemania rechaza de pleno. Fuentes oficiales de Moncloa defienden que con este encuentro se pretende reforzar las relaciones que unen a ambos países, que ya son muy buenas, y encontrar puntos en común para fortalecer al proyecto europeo en un contexto internacional muy complicado. Por eso, el entendimiento entre estos dos líderes es clave.

El canciller Friedrich Merz ha previsto que la Inteligencia Artificial permitirá el uso de las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) en la Unión Europea a medio plazo y asegura que entiende el interés del Gobierno español al respecto.

Ha comentado que, como miembro que fue del Parlamento europeo, sabe lo complicado que es el servicio de idiomas y que cada lengua añadida multiplica la necesidad de traducciones. No obstante, ha considerado que en un medio plazo podría haber "una buena solución" gracias a la IA, aunque para eso tendrá que pasar "un poco de tiempo": "Cómo resolverlo, ya lo tendremos que ver".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Un diputado de Vox en La Rioja pierde los papeles y llama "tonta" a la portavoz de IU: "¡Cállese, progre, no moleste!"

Héctor Alacid llama "tonta" a Henar Moreno

Publicidad

España

Héctor Alacid llama "tonta" a Henar Moreno

Un diputado de Vox en La Rioja pierde los papeles y llama "tonta" a la portavoz de IU: "¡Cállese, progre, no moleste!"

Pedro Sánchez y Friedrich Merz, canciller alemán

Sánchez y Merz discrepan en el reconocimiento del Estado de Palestina: Alemania cree que tiene que ser la última opción

Santos Cerdán y Koldo García

La Guardia Civil no ve indicios de manipulación en los audios de Koldo García, aunque sí alguna "irregularidad"

Alberto Núñez Feijóo en un acto esta mañana
PULSERAS

El PP exige dimisiones por el fallo de las pulseras de los maltratadores: "Quien pone depredadores sexuales en la calle debe dimitir o ser cesado"

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar
Política

Palestina tensa el debate en la Asamblea de Madrid: "Está del lado de los genocidas"

A3 Noticias 2 (05-08-25) Santos Cerdán defiende su inocencia desde la cárcel: "No he hecho nada de lo que dice la UCO"
Santos Cerdán

El Supremo mantiene a Cerdán en prisión al persistir el riesgo de destrucción de pruebas

El instructor Leopoldo Puente desestima la petición de libertad del exsecretario de Organización del PSOE y recuerda que la medida cautelar no excederá, previsiblemente, los seis meses desde su ingreso en prisión.

El comisionista Víctor de Aldama
Caso Koldo

La Audiencia Nacional ordena subastar nueve de los trece coches de lujo que se embargaron a Víctor de Aldama

Aunque Aldama trató de frenar la subasta de sus coches, la AN ha rechazado su intento.

Carlos Cuerpo en el Senado

Cuerpo asegura que el Consejo de Ministros aprobará el embargo de armas a Israel el próximo martes

Óscar López en Espejo Público

Oscar López pide a Feijóo que "se desmarque de Aznar o será cómplice de sus palabras" sobre Gaza

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

El fiscal general autoriza investigar los crímenes en Gaza y apunta a genocidio

Publicidad