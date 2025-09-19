Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
España ofrece tres cazas, un radar y un A400 para la misión 'Centinela Oriental' de la OTAN contra Rusia

La operación 'Centinela Oriental' ya ha comenzando y España colaborará para defender el flanco oriental de la Alianza.

Un avi&oacute;n Eurofighter en el X Festival A&eacute;reo Internacional de Torre del Mar

Un avión Eurofighter en el X Festival Aéreo Internacional de Torre del MarEFE

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

España participará en la nueva iniciativa militar 'Centinela oriental' anunciada por la OTAN. Una misión que tiene como objetivo reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza después de que drones rusas invadieran el espacio aéreo de Polonia.

"La operación de la OTAN Centinela oriental, que defenderá, junto con nuestros aliados, la seguridad de Europa, ha comenzado", declaró el titular de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Varios países miembros de la Alianza Atlántica confirmaron horas más tarde su intención de colaborar en la operación. El Ejército polaco confirmó la llegada de un avión francés A400 a la base aérea militar de Mińsk Mazowiecki con armamento para los cazas Rafale.

El presidente Pedro Sánchez también confirmó su unión a la operación 'Centinela Oriental' y este viernes se concretaría en una reunión la aportación española a la misión. España ha ofrecido a la OTAN tres aviones Eurofighter, un sistema de radar y un avión de transporte A400 para la misión antiaérea. Desde el Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles descartan la posibilidad de ceder una batería antimisiles similar a la que España tiene desplegada en Turquía.

Sobre el lugar del despliegue de militares, avisan que aún no está cerrado, pero apuntan a que podría tratarse de Rumanía.

España contribuirá con misiones de "vigilancia y control"

El Gobierno español confirmó tras el anuncio de la nueva operación de la OTAN que incrementará su contribución a la seguridad y disuasión del flanco este de la OTAN con "misiones de vigilancia y control".

España participa desde 2004 en la misión 'Persistent Effort: policía aérea del Báltico' en la que aviones de la OTAN realizan misiones de vigilancia y control del espacio aéreo de Estonia, Letonia y Lituania.

"Putin no nos va a amedrentar", afirmaba el presidente Sánchez antes de anunciar la participación española en la misión de la Alianza.

Una decisión por la que el PPha pedido al jefe del Ejecutivo que expliquelas razones de su decisión en el Congreso de los Diputados.

