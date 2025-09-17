Vicente Vallés: "Sánchez intenta convertir a Gaza en el asunto político del momento, y, por ahora, lo está consiguiendo"

La terrible situación de Gaza se ha convertido en un motivo de confrontación política. Moncloa cree haber encontrado un elemento de debate nacional que beneficia al presidente del Gobierno, y perjudica al líder de la oposición.

Ha intentado convertir a Gaza en el asunto político del momento, y, por ahora, lo está consiguiendo. Moncloa considera que este es un debate ganador, que mantiene al PP a la defensiva. Y el presidente está sacando partido al tema cada vez que tiene ocasión, para controlar la agenda política nacional, ensanchando la brecha que hay entre un lado y otro del espectro político.

Pedro Sánchez pone contra las cuerdas a Feijóo, por una batalla terminológica: exigiéndole que utilice la palabra genocidio. Y los populares tratan de mantener viva la llama de los casos de corrupción, que afectan al gobierno.

Y, en paralelo, Moncloa añade nuevas cesiones a sus socios catalanes y vascos. A Puigdemont le entrega la exigencia a las empresas de cualquier lugar de España para que atiendan a sus clientes en catalán. Y al PNV le entrega la gestión del paro. Es una forma de responder a la pregunta planteada al presidente por la portavoz de Junts: si podrá seguir gobernando. En ello está.

