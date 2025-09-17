Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Vicente Vallés: "Sánchez intenta convertir a Gaza en el asunto político del momento, y, por ahora, lo está consiguiendo"

En paralelo, Moncloa añade nuevas cesiones a sus socios catalanes y vascos.

Vicente Vallés
Publicado:

La terrible situación de Gaza se ha convertido en un motivo de confrontación política. Moncloa cree haber encontrado un elemento de debate nacional que beneficia al presidente del Gobierno, y perjudica al líder de la oposición.

Ha intentado convertir a Gaza en el asunto político del momento, y, por ahora, lo está consiguiendo. Moncloa considera que este es un debate ganador, que mantiene al PP a la defensiva. Y el presidente está sacando partido al tema cada vez que tiene ocasión, para controlar la agenda política nacional, ensanchando la brecha que hay entre un lado y otro del espectro político.

Pedro Sánchez pone contra las cuerdas a Feijóo, por una batalla terminológica: exigiéndole que utilice la palabra genocidio. Y los populares tratan de mantener viva la llama de los casos de corrupción, que afectan al gobierno.

Y, en paralelo, Moncloa añade nuevas cesiones a sus socios catalanes y vascos. A Puigdemont le entrega la exigencia a las empresas de cualquier lugar de España para que atiendan a sus clientes en catalán. Y al PNV le entrega la gestión del paro. Es una forma de responder a la pregunta planteada al presidente por la portavoz de Junts: si podrá seguir gobernando. En ello está.

