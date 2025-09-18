Publicidad
Un diputado de Vox en La Rioja pierde los papeles y llama "tonta" a la portavoz de IU: "¡Cállese, progre, no moleste!"
Héctor Alacid ha empleado descalificativos para dirigirse a Henar Moreno en un tenso pleno protagonizado por la moción presentada por Podemos-IU. Una propuesta rechazada por el diputado de Vox.
Polémica en el Parlamento de La Rioja por las palabras empleadas por un diputado de Vox hacia una diputada de Izquierda Unida. Se trata de Héctor Alacid, quien ha empleado descalificativos para referirse a Henar Moreno.
"Hay un dicho que a usted le viene muy bien, un dicho español: es mejor estar callada y parecer tonta que abrir la boca y despejar todas las dudas", ha dicho el diputado de Vox durante una sesión en la que Podemos-IU presentaban una moción para declarar a La Rioja como "Región Acogedora". "¡Cállese, progre, no moleste!", ha dicho después Héctor Alacid.
Sus palabras han sido retiradas del diario de sesiones, a pesar de que el diputado de Vox no ha querido retractarse.
