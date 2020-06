El rey Juan Carlos I, molesto y dolido por no haber sido invitado al homenaje

El rey Juan Carlos no ha asistido en el Congreso a la sesión solemne de conmemoración del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas de 1977, pero ha estado presente en los discursos pronunciados tanto por Felipe VI como por la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, ante el hemiciclo.

Según ha podido saber Antena 3, el propio don Juan Carlos se siente molesto y dolido por no haber sido invitado. Desde Casa Real explican que se debe a una cuestión de protocolo, ya que no deben coincidir en un acto en las Cortes, un Rey en ejercicio con otro emérito. De hecho, desde Zarzuela aseguran que si la celebración no hubiera sido en el Hemiciclo, don Juan Carlos podría haber acudido. Pero, aún así, el entorno del monarca confirma que el Rey emérito, quien tuvo un papel clave en la transición democrática, sigue sin entender, que haya sido excluido de este homenaje.

Don Juan Carlos no ha acudido al homenaje a las Cortes Constituyentes al tratarse de un acto de carácter parlamentario y con el fin de no restar protagonismo a su hijo, como ya ocurrió en la proclamación hace tres años, cuando tampoco participó, han apuntado fuentes del Palacio de la Zarzuela.

En el acto de hoy, Felipe VI ha querido comenzar su intervención recordando las palabras que su padre pronunció en la apertura de la legislatura constituyente el 22 de julio de 1977, apenas un mes después de que se celebraran las primeras elecciones libres tras el franquismo. "La democracia ha comenzado. Ahora hemos de tratar de consolidarla", ha asegurado el Rey para reproducir el mensaje de don Juan Carlos hace 40 años. A su padre y a "toda aquella generación que abrió el camino de la democracia", el Rey les ha ofrecido "el testimonio más profundo de gratitud, homenaje y admiración".

Las elecciones de 1977 fueron, según don Felipe, "la expresión del mejor espíritu cívico y de la ilusión por ser dueños de su destino colectivo". "Los diputados y senadores elegidos en las elecciones del 15 de junio tenían ante sí una responsabilidad histórica: dar respuesta política a nuestros errores del pasado y superar las diferencias entre los españoles, convencidos de que la Guerra Civil y la dictadura eran (...) una inmensa tragedia sobre la que no cabía fundar el porvenir de España", ha dicho Felipe VI.

Juan Carlos I, junto con la reina Sofía, presidió hace diez años el acto de conmemoración en el Congreso por el 30 aniversario de las primeras elecciones libres. En la proclamación de Felipe VI el 19 de junio de 2014, los reyes eméritos no estuvieron presentes, como tampoco en la sesión de apertura de la legislatura el pasado 17 de noviembre, las dos ocasiones en las que don Felipe ha estado en el Congreso como jefe de Estado.