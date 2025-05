Revilla y Juan Carlos I podrían ir a juicio tras el acto de conciliación sin acuerdo: "Mi abogado ha sido rotundo"

Finaliza sin acuerdo el acto de conciliación entre el rey Juan Carlos I y el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por las "expresiones injuriosas que lesionan su derecho al honor" en varios medios desde mayo de 2022 hasta enero de 2025 y por el que le reclamaba 50.000 euros por daños morales, que serán donados a Cáritas, y una rectificación.

El rey emérito demandó a Revilla el pasado mes de abril. Y, hoy, Revilla sí que ha acudido al acto de conciliación para defender que él no se ha inventado nada. Además, reconoce que es previsible haya un juicio si el Rey sigue adelante con la demanda porque no ha habido acuerdo. "Pueden decidir no formalizarla (la demanda) y quedaría un acto de conciliación como no conciliado", asegura el abogado de Revilla.

"Nunca me he visto en un caso como este, jamás había pisado esta sala salvo para venir a la Junta Electoral a presentar mis candidaturas y hoy me veo teóricamente en el banquillo a punto de cumplir 83 años, es algo que no me esperaba, pero estoy tranquilo", dice ante los medios tras el acto.

Acto de conciliación sin acuerdo, ¿ahora qué?

El acto de conciliación no ha durado más de media hora, se esperaba que fuera corto, y se le ha permitido a Revilla hacer una "aclaración". "Lo que demandan fundamentalmente es que reconozca que he mentido" tanto en el tema de corrupción, delitos fiscales, dinero que tiene fuera de España, etc, señala.

Pero él ya había asegurado que no se retractaría de sus palabras. "Mi abogado ha sido rotundo", señala. "Ha tenido una intervención larga y completa de que no he mentido y que lo único que ha hecho es beber de las fuentes de donde ha obtenido esa información", explica el expresidente cántabro a la salida del juzgado.

Defiende que sus palabras se fundamenta en informaciones recogidas en los medios de comunicación: "¿Por qué no se querella con el New York Times?". "Me he basado en esas fuentes y la única pregunta que me hago es '¿por qué a mi?'". Y cree que esto podrá desembocar en un juicio. "Mi abogado lo preparará", dice.

Todo lo que acuerden se tiene que hacer constar en un acta que tendrá que ser firmada por ambas partes. También si no ha habido acuerdo, como es el caso. Ahí se reflejará que el acto terminó sin avenencia.

En el caso de que salga adelante la demanda y se produzca el juicio, Revilla espera que entonces sí acuda el rey emérito: "Mi abogado va a pedir que acuda". "Ellos pueden ahora presentar la demanda -de protección del derecho al honor-, habría una audiencia preliminar y luego habría un juicio. Los plazos dependen de cuándo ellos presenten la demanda", explica el abogado de Revilla, José María Fuster Fabra.

La otra opción es que ellos decidan no formalizar la demanda y quedaría "un acto de conciliación como no conciliado". "Hoy se le pedía Revilla que reconociera públicamente que había mentido. El señor Revilla no puede decir que ha mentido porque no ha mentido... los medios han publicado noticias que han podido llevar a Revilla a la convicción de lo que se llama la veracidad (...) en consecuencia, a él no se le puede pedir que diga que ha mentido porque él por ciencia propia no puede saber si ha evadido impuestos pero razonablemente puede llegar a esa convicción en base a decenas de artículos publicados (...) a los que no ha puesto demanda y Revilla ha podido llegar a la conclusión de lo que ahí se dice es verdad", explica el abogado Fabra.

"Evasor", "apátrida fiscal"

El expresidente cántabro se refirió al rey Juan Carlos I en los medios durante los últimos años como autor de "tropelías", presunto "corrupto", "evasor", "apátrida fiscal".

Revilla aseguró al día siguiente de conocer que el rey emérito le había demandado que no se arrepentía de sus palabras sobre Juan Carlos I. "Reconozco que mi último libro es duro, pero creo que se lo merece", manifestó Revilla, quien consideró que la demanda es un intento de "atajar otras voces".

El acto se ha llevado a cabo a las 10.00 horas en la sala de vistas número 9 del complejo judicial de Las Salesas (Santander) y, a pesar de que don Juan Carlos I se encuentra en Sanxenxo (Galicia), no ha asistido. "Me quedo aquí hasta el domingo para las regatas", era la respuesta que daba a una periodista cuando era preguntado si viajaría hasta Santander.

"Si hubiera venido a lo mejor hubiéramos tenido un 'careo' y yo le hubiera explicado por qué me he tenido que dedicar últimamente a denunciar su comportamiento (..) y le hubiera preguntado '¿por qué yo?'", explica Revilla.

