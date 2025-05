El rey emérito planta la conciliación mientras Revilla no se retracta de sus palabras

El acto de conciliación entre el rey emérito y el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha finalizado sin avenencia después de que Juan Carlos I no haya comparecido en la sala. La conciliación ha comenzado a las 10:05 horas y ha finalizado a las 10:20 horas sin un acuerdo entre las partes. El acto ha tenido lugar en la sala de vistas número 9 del complejo judicial de Las Salesas.

Juan Carlos I ha estado representado por la abogada Guadalupe Sánchez, que no ha atendido a la prensa. La letrada reclamaba 50.000 euros por manifestaciones injuriosas en programas de televisión al regionalista, que se ha presentado en el juzgado junto a su representante legal, el abogado catalán José María Fuster-Fabra.

Indemnización de 50.000 euros

La abogada del rey emérito anunció la interposición de una demanda contra Revilla por "expresiones calumniosas e injuriosas", ya que entiende que el expresidente vertió contra él en varios medios de comunicación desde mayo de 2022 hasta enero de 2025. La abogada, Guadalupe Sánchez, exige a Revilla una rectificación pública y por los mismos medios de dichas manifestaciones, así como una indemnización de 50.000 euros por daños morales a su cliente, que, de ser abonados, serán donados a Cáritas.

"Evasor", "apátrida fiscal", autor de "tropelías" o presunto "corrupto" son algunas de las palabras que el expresidente de Cantabria ha dirigido en declaraciones contra el emérito. Sin embargo, no han trascendido las afirmaciones de Revilla que motivan la demanda del emérito.

Revilla no se retracta

El letrado del expresidente cántabro ha alegado que Revilla no ha mentido "y le piden que diga que ha mentido". El expresidente no ha rectificado su posición y ha asegurado que le hubiera gustado ver a Juan Carlos I. Revilla ha subrayado que "claro que voy a mantener lo que he dicho" y que le "gustaría" ver al emérito. En este sentido, ha afirmado que está tranquilo. "Yo no he matado, no he robado, no he hecho nada ilegal en esta vida. Soy un ciudadano normal que cumple con sus obligaciones. Y vengo tranquilo, porque no tengo mala conciencia", ha dicho.

"Lo único positivo que he sacado de esto, que en unos primeros días he estado muy afectado, es ver que por todos los sitios que voy no he encontrado a nadie que no venga a abrazarme y a darme ánimos y a decirme que están conmigo", ha reconocido. "A fin de cuentas yo creo que lo que yo he dicho es lo que habéis publicado los medios de comunicación. Yo no me he inventado nada", ha añadido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com