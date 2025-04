Miguel Ángel Revilla sobre la demanda del Rey emérito Juan Carlos I: "Ir a por un ciudadano sabiendo que a él no le puedes hacer nada es mezquino"

El rey Juan Carlos sorprendía este martes al emitir un comunicado en el que informaba de que iba a emprender acciones legales contra Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria. La buena relación que habían mantenido durante años queda así dinamitada. El rey emérito exige al expolítico una rectificación y 50.000 euros de indemnización por injurias y difamaciones.

Revilla a respondido a la demanda en una rueda de prensa. "Lamento que hayáis hecho un viaje tan largo", ha comenzado diciendo. "No es cualquier cosa enfrentarse a una demanda de nuestro jefe de Estado", ha añadido y ha señalado que es una situación "complicada".

Revilla ha explicado que, de momento, estará atento a lo que le indique su abogado, quien, según ha detallado, es militante del Partido Regionalista de Cantabria. También contado que, tras conocerse la noticia, recibió "150 llamadas de números desconocidos" y que la información le ha llegado mientras participaba en el rodaje de una película con el actor Antonio Resines. "Me cayó de golpe la noticia", ha asegurado.

Revilla ha expresado su perplejidad y rabia ante la demanda, y que lo que más se ha cuestionado es por que a el. "La consideración que quiero hacer, la pregunta que me lleva rodando la cabeza, es: ¿por qué yo?", se pregunta. "Soy un ciudadano normal y corriente. He sido durísimo con la corrupción del PP, con los ERE de Andalucía, con Ábalos...", ha puntualizado.

"La rabia viene de una situación que es una anomalía de la Constitución Española, en el artículo 5, que declara inviolable al rey para cualquier tipo de acto que cometa. Es inmune el rey. No puede ser denunciado por nadie. Si no hubiese sido inmune, probablemente estaría como está ahora la señora Le Pen en Francia o el señor Sarkozy". Para el expresidente cántabro, la "anomalía" radica en que "esa persona inmune demande a un ciudadano de a pie".

"Ese señor presenta una demanda a un ciudadano, de 82 años, y que tiene una virtud, que no ha soportado nunca la corrupción, los desmanes, ni ilegalidades de los políticos". Revilla señala que siente rabia de que "un inviolable demande a un ciudadano de a pie". "Cuidado que los Reyes en España ha hecho tropelías en España, pero ir a por un ciudadano sabiendo que a él no le puedes hacer nada es mezquino", ha denunciado. "Yo soy un ciudadano más. Iré al turno de oficio, al juez que me toque en la ciudad que me toque", señala que expresidente de Cantabria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com