El retorno de Puigdemont en el punto de mira: ¿Qué pasará si es detenido?

Carles Puigdemont ha puesto fecha desde hace meses a su regreso: cuando se produzca la sesión de investidura.

El retorno de Puigdemont promete no ser pacífico. Desde Junts, su presidenta Laura Borràs, ha advertido hoy de que Puigdemont no pondrá fácil su detención. "El president no se dejará detener. No reconoce esa capacidad de los jueces para detenerlo", ha afirmado Borràs hoy, señalando que desde la formación son "una piña en torno a su líder".

La sesión de investidura de Illa se prevé para esta semana -podría ser el jueves- y en ese caso, Puigdemont podría ser arrestado una vez pise territorio español. La cuestión es si es detectado fuera o dentro del propio Parlament.

Si el expresident de la Generalitat llega dentro de la cámara autonómica, el presidente del Parlament catalán, de Junts, ya ha amenazado en varias ocasiones con no dejar pasar a la policía. En ese escenario Puigdemont podría estar presente durante toda la sesión.

No obstante, la opción de que Puigdemont sea detenido antes de entrar al Parlament es más que probable. En ese caso el propio Rull podría convocar a la Mesa del Parlament , con mayoría independentista (3 de 4) y proponer suspender la sesión. Es decir, no habría presidente de la Generalitat en la fecha prevista.

Puigdemont tendrá que declarar ante el juez Llarena

Si Puigdemont es detenido, previsiblemente se pondrá en conocimiento del Tribunal Supremo y del instructor de la causa: Pablo Llarena. Será él quien le tome declaración en el propio Supremo en un plazo de 72 horas. Y todo esto se dará porque, según el alto tribunal, la malversación -uno de los delitos por los que está acusado Puigdemont- no es amnistiable.

Tras declarar, Puigdemont tendrá que esperar la decisión de Llarena que podría dejar en libertad con medidas cautelares al expresident de la Generalitat o incluso decretar prisión provisional. De dejarle en libertad, entre las posibles medidas cautelares estarían la de la prohibición de salir de territorio español u obligarle a comparecer cada cierto tiempo ante el juez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com