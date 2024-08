Los expertos explican lo que pasará cuando Puigdemont regrese a España

El debate de investidura para que Salvador Illa, del Partido de los Socialistas de Cataluña, sea presidente de la Generalitat será previsiblemente esta semana. Este suceso llega después de que las bases de ERC avalaran votar a Illa como president con un 53,5 % de apoyo.

La investidura conllevaría el regreso a España de Carles Puigdemont, que aseguró que asistiría al acto aunque eso desembocase en su detención. El expresidente, sobre el que pesa una orden de detención, insistió en que no le importa ser arrestado.

Pasados más de seis años de su huida del país, fuentes jurídicas consultadas por EFE dan por hecho que, si pisa territorio nacional, Puigdemont será detenido y puesto a disposición del juez del Supremo Pablo Llarena. El magistrado considera que que el delito de malversación no es amnistiable, y que además ya no tiene inmunidad parlamentaria al no ser eurodiputado.

Así que se plantean varias dudas. Si Puigdemont regresa a España, ¿será detenido en ese momento? Y qué pasaría entonces, ¿entraría en prisión? ¿Puede quedar en libertad? Los expertos no los explican.

Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, ha explicado a Antena 3 Noticias que "está vigente una orden nacional de detención, con lo cual una vez que ponga un pie en España, será detenido y pasará a disposición del juez Llarena, en un plazo máximo de 72h, para prestar declaración".

A su vez, Manuel Ruiz de Lara, magistrado especialista en la jurisdicción mercantil y titular del Juzgado Mercantil número 11 de Madrid, ha comunicado que "se le tomaríadeclaración en Madrid" y que podría "acogerse a su derecho a no declarar".

Ante la duda de si podría decretar prisión provisional, González ha declarado que "si alguna de las acusaciones solicita la prisión, entonces el juez deberá decidir si ingresa en prisión.

Para ello deberá tener en cuenta si hay riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración del delito".

Finalmente, otra opción sería dejarle en libertad, con medidas cautelares si se entienden que son suficientes para que no se fugue, tales como la retirada del pasaporte o la prohibición de salir de España.

Después de casi siete años, será seguramente esta semana cuando salgamos de dudas. Cuando Puigdemont se presente en el Parlament.

Declaraciones de Puigdemont

Puigdemont compartió una carta de tres páginas en su cuenta oficial de X, en la que expone que volverá "en muy pocos días", para asistir al debate de investidura celebrado en el Parlament.

El ex presidente aseguró que sabía lo que le esperaba y que, en el caso de ser arrestado, su estadía en prisión podía ser larga después de que no se le aplicase la amnistía por el delito de malversación.

"Quién crea que esto no tendrá consecuencias, se equivoca. Verme encarcelado ha sido el sueño frustrado de los perseguidores españoles durante siete años. Para hacerlo deberán violar muchas cosas", aseveró Puigdemont después de subrayar la importancia de que se haya evidenciado que "en España las amnistías no amnistían, hay jueces dispuestos a desobedecer la ley y el Gobierno español se lo mira con laindolencia del resignado".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com