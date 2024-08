Laura Borràs avisa de que Puigdemont "no se dejará detener" pero pregunta a Illa "qué hará" si eso ocurre

Semana clave para la política catalana. A falta de tener atado el apoyo de las juventudes de ERC, Salvador Illa sí tiene cerrados los 20 votos de los republicanos catalanes y con este respaldo ya ha comunicado su intención de presentarse a la investidura. Todavía no hay fecha, pero el Parlament se prepara para que esto pueda ocurrir esta misma semana. La incógnita, sin embargo, no es el resultado de la votación sino la asistencia o no de Carles Puigdemont.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, la presidenta de JxCat, Laura Borràs ha dado pistas del guion que podrían tener preparados los independentistas de las filas del expresidente huido. Borràs avisa de que si Puigdemont es detenido se "reventaría la democracia española" y lanza un órdago a Salvador Illa al preguntarle "qué hará" si eso finalmente ocurre durante el pleno de investidura. Según Borràs, la detención de Puigdemont "no reventaría la investidura" de Illa, sino "la democracia española", porque se demostraría que "el poder judicial actúa al margen del poder legislativo" al no aplicar la ley de amnistía.

"La pregunta es: ¿qué hará Salvador Illa si en su debate de investidura el president Puigdemont es detenido porque los jueces españoles no aplican una ley que ha aprobado su partido y su Gobierno?", pregunta Borràs.

Avisa también Borràs de que Puigdemont "no se dejará detener", porque "no reconoce esta capacidad de los jueces españoles".

La presidenta de Junts también ha manifestado su opinión sobre el acuerdo alcanzado entre ERC y el PSC. Cree que es "una mala noticia para el país", opina que los republicanos han "priorizado el eje ideológico por encima del eje nacional" y además deja en el aire dudas sobre el compromiso de los socialistas con este acuerdo a la par que vaticina que "es malo para Cataluña que alguien como Illa esté en la presidencia de la Generalitat", porque provocará "un país más sometido" y "una nación más diluida".

Qué opina Puigdemont

Puigdemont sigue insistiendo en que regresará a Cataluña para acudir al debate de investidura aunque eso suponga que lo detengan. Una detención que el expresidente de la Generalitat califica de "ilegal". Asegura que estará "caiga quien caiga, le pese a quien le pese". "Nadie lo podrá impedir. No habrá más campañas electorales en el exilio. Las próximas campañas electorales serán allí, y yo estaré, caiga quien caiga y le pese a quien le pese" ha dicho.

Puigdemont denuncia un "complot judicial" por parte de ciertos jueces, a los que ha acusado de perpetrar un "golpe de Estado" al negarse a aplicar la ley de amnistía, y ha afirmado: "Cuando no la aplican, están cometiendo un delito, y espero que el Fiscal General del Estado persiga este delito, y espero que las autoridades eviten lo que sería una detención ilegal, arbitraria".

