Consulta el resultado de las Elecciones Generales 2026 en Girona.

Antena 3 Noticias te ofrece en tiempo real el escrutinio de la jornada electoral del 29N para que puedas conocer al momento quién está ganando las elecciones generales.

Resultados de las Elecciones Generales 2026 en Girona

29N Elecciones 29N CONGRESO

SENADO ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 19:35 h. Girona Congreso

Cataluña

Girona Girona Congreso

Cataluña

Girona DATOS PACTOS EN DISPUTA Escaños por partido, porcentaje y votos Partido Escaños % Votos Ver detalles: Frente Amplio, Podemos, PP y UPN Frente Amplio: Se compara con los resultados obtenidos por Sumar en 2023, descontando los cinco escaños asignados a Podemos. Por tanto, Frente Amplio parte de 26 escaños. Podemos: Se comparan cinco escaños obtenidos en 2023 en confluencia con Sumar: Madrid (1), Barcelona (1), Murcia (1), Las Palmas (1) y Granada (1). PP: Se comparan los escaños de UPN y del PP, es decir, 138 escaños. Resumen del escrutinio: Participación 0% 59,9 % Votos contabilizados: 0 0,00% Abstenciones: 0 0,00% Votos en blanco: 0 0,00% Votos nulos: 0 0,00%

Además del recuento de votos, podrás seguir todos los datos de la jornada electoral en Girona: el % de la participación, el número de votos en blanco, las abstenciones y los votos nulos.

Todo ello podrás compararlo con los datos conseguidos el pasado 23 de julio de 2023, fecha en la que se celebraron las últimas eleccciones generales en España, y así conocer la evolución y el cambio que se ha producido en tu provincia.

Resultados de las Elecciones Generales 2023 en Girona

En las elecciones generales de 2023 en la provincia de Girona el PSOE fue el partido más votado con el 92.609 votos, lo que supuso un 28,9 % del total.

JUNTS por su parte consiguió el 19,6% de los votos, ERC un 14,74% y Sumar un 10,96% del total (35.118 votos). Finalmente el partido popular PP obtuvo 31.042 votos, lo que significó un 9,68% del total