Carlos Lesmes se descarta como candidato al Tribunal Constitucional: "En el Gobierno lo saben"

Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, inaugura el año judicial en funciones por cuarto año consecutivo. Será este miércoles, en un acto en el que estarán presentes también el Rey Felipe VI y el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, que ha tomado posesión hoy de su cargo.

Lesmes lleva al frente de este acto, y de la presidencia del CGPJ, desde 2018. A finales de ese año caducó su mandato y los grupos parlamentarios no han llegado a un acuerdo para su renovación desde entonces.

El año pasado el presidente del CGPJ ya les mandó un mensaje. Dijo que la situación era "insostenible". Les recordó que la renovación de este órgano no es una opción, que es una obligación constitucional. Por lo que se prevé que en la apertura del curso 2022-2023 Lesmes vuelva a poner de relieve la situación de interinidad.

De hecho, este lunes Carlos Lesmes ha reiterado su desazón ante las negociaciones para desbloquear los nombramientos del Poder Judicial. Advirtió de que en el Pleno del próximo jueves, 8 de septiembre, "va a ser difícil" alcanzar un acuerdo. Preguntado por una posible candidatura suya al TC, aseguró que "como presidente del CGPJ, en esta coyuntura me parecería indecente que yo me prevaleciera del cargo para obtener esa ventaja".

A pesar de las numerosas quejas de asociaciones de jueces, que incluso llevaron la situación ante Bruselas. Europa pidió al gobierno de España que se ajustase a los estándares de la Unión, pero no fue suficiente. El nombramiento de los vocales sigue sin llegar.

El miércoles será el acto y el jueves tendrá lugar el pleno del CGPJ en el que se pactará el nombre de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que tienen que designar. No está confirmado que en esa sesión se llegue a un acuerdo, ya que necesitan 12 votos favorables de los 19 que forman el Consejo.

Un año marcado por el 'caso Pegasus', los ERE y el juicio a Villarejo

Este año en la agenda de la Audiencia Nacional está pendiente la declaración de varios ministros por el caso Pegasus. Lo harán como testigos. Serán la ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tienen que prestar declaración por el espionaje a varios miembros del gobierno y a líderes independentistas.

En el arranque de este año también están previstas las últimas sesiones del juicio contra el excomisario José Manuel Villarejo, por el caso Tándem. También la Audiencia Nacional tendrá que responder al escrito de la Fiscalía por la trama Púnica, caso en el que investigan si hubo o no una caja B en el Partido Popular de Madrid.

En este curso se prevé, además, que Juan Carlos Monedero declare como investigado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. Y en los próximos meses, se debe hacer pública la condena a José Antonio Griñán por los ERE. Tendrán que dar los argumentos del Supremo, que condenó al expresidente andaluz a seis años de cárcel por prevaricación y malversación.