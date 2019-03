Rajoy: "Las soluciones a los problemas no se arreglan creando otros problemas"

El presidente del Gobierno y líder nacional del PP, Mariano Rajoy, hay dicho este sábado sobre el debate abierto en Cataluña que "las cosas no son blancas o negras, hay otros tonos, otros intereses y otros sentimientos".



Rajoy, durante su intervención en un acto político de su partido en Orense, no mencionó ni el pacto fiscal ni la manifestación por la independencia de Cataluña, tampoco el fondo de liquidez autonómico, y simplemente concretó: "Hoy toca hablar, hoy toca dialogar" y añadió que "por mí no va a quedar".



"Quien quiera hablar y dialogar estoy a su disposición", remarcó, y añadió que "las soluciones a los problemas no se arreglan creando otros problemas, eso todo el mundo lo entiende".



"No se sale de una crisis creando otra crisis", apostilló, y subrayó que "lo que toca ahora es que Gobierno y comunidades autónomas trabajen juntas" para alcanzar la recuperación económica.

Así, Mariano Rajoy, ha tendido la mano al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a "dialogar, hablar y escuchar" respecto a las reivindicaciones del Gobierno catalán. "Creo que en España es posible crear puntos de encuentro y, desde luego, por mí no va a faltar, yo no voy a ser el responsable de que eso no ocurra si es que eso al final no ocurre", ha afirmado.

Considera que "nadie puede vivir del préstamo"

El presidente del Gobierno además ha considerado que "nadie puede vivir eternamente a préstamo, porque aumentan los intereses que tenemos que pagar".

Reconoció que España ha tenido que pedir dinero, y que el error ha estado en que durante mucho tiempo en este país "se ha gastado más de lo que teníamos", al tiempo que indicó que el año que viene "vamos a tener que gastar solo en intereses de deuda pública 9.000 millones de euros más que este año, cantidad que no se puede mantener de por vida". "Esto no es economía, es puro sentido común", puntualizó, y añadió que es "una ley universal".



Rajoy hizo un sucinto diagnóstico del legado heredado del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que resumió en tres puntos: "hemos gastado más de lo que teníamos", "no se han hecho las reformas que la economía española necesitaba", y el "sector bancario hace años prestaba demasiado", al contrario de lo que ocurre en la actualidad.



"Lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer", puntualizó, "porque en estos momentos no podemos hacer otra cosa que sea ir ajustando los gastos a los ingresos". Recalcó que "eso es lo que estamos haciendo en España, eso es lo serio y es lo que hicieron otros países de Europa que pasaron por dificultades". Entendió que algunas medidas que está adoptando su Ejecutivo son "complicadas", "duras" y "difíciles", pero agregó que "es lo que hay que hacer, es exactamente lo contrario de lo que se hizo y de lo que nos ha traído hasta aquí