Rajoy acusa a Sánchez de retrasar la investidura por hacer "propaganda política"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha reivindicado la victoria del PP en las elecciones generales y su derecho a gobernar, y se ha mostrado dispuesto a someterse a una sesión de investidura si el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no consigue los apoyos necesarios.

"Puede ganar la investidura pero no podrá gobernar"

"Si el señor Sánchez no consigue su pretensión, el PP está dispuesto, si tiene los apoyos suficientes, a ir al Congreso de los Diputados a defender su programa y, por tanto, someterse a la votación de las Cortes", ha dicho durante su intervención en a Junta Directiva del PP de la Región de Murcia, un día después de su reunión con el líder del PSOE.

El presidente del Gobierno ha afirmado que Sánchez "puede ganar la investidura pero no podrá gobernar", y ha asegurado que un Gobierno de PSOE y Podemos es "un torpedo en la línea de flotación de la economía española". Rajoy ha explicado que Sánchez no puede gobernar si no tiene "el apoyo tácito o explícito" de los independentistas catalanes.

"Y si gobierna con ello muy malo para España", ha subrayado. Rajoy ha vuelto a reivindicar el acuerdo PP-PSOE-Ciudadanos, y ha reconocido que la corrupción ha hecho mucho daño a su partido.