El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha acusado al líder de la oposición, Mariano Rajoy, de ser incoherente en sus planteamientos sobre pensiones y déficit, mientras que el dirigente popular le ha pedido que tenga "gallardía, valentía y coraje" y no congele las pensiones en 2011.



Zapatero ha respondido así al presidente del PP, Mariano Rajoy, quien le ha preguntado por qué impide a la oposición que defienda a los pensionistas con enmiendas para que no se congelen en 2011 las pensiones contributivas.



Según Rajoy, su decisión de vetarlas es una "arbitrariedad" contra los pensionistas y los diputados, además de una medida "dictatorial", de un gobierno "autoritario y miedoso", que revela que carece de argumentos.



El presidente del Gobierno le ha replicado que es incoherente que por un lado pida que se recorte el gasto y, por otro, critique que el Gobierno ejerza su derecho constitucional de vetar aquellas enmiendas que suponen un incremento del gasto o bien una reducción de ingresos.



"Quien lo ejerce a nadie ofende", ha añadido Zapatero, quien ha explicado que el Ejecutivo lo ha hecho por "responsabilidad" y con el objetivo de reducir el déficit y consolidar las cuentas públicas.



Rajoy le ha contestado que su política ha empobrecido a España, ha supuesto el mayor recorte social de la democracia, ha liquidado el Pacto de Toledo y además no ha cumplido con los diez mandatos que ha aprobado el Congreso para que no se congelen las pensiones contributivas el año que viene.



Al respecto, el líder del PP ha recordado a Zapatero que, mientras que él ha recurrido al veto de enmiendas a los presupuestos generales del Estado en 79 veces, el ex presidentes del Gobierno Felipe González sólo lo hizo en 8 veces, mientras que José María Aznar no empleó ese mecanismo nunca.



Por ello, ha acusado a Zapatero de tener el récord del paro y del recorte y la liquidación de los derechos sociales, además del de los vetos a las iniciativas de la oposición. Respecto a la sensibilidad del Ejecutivo con los pensionistas, Zapatero le ha pedido a Rajoy que no haga demagogia con este tema, ya que durante el Gobierno del PSOE las pensiones han subido ocho veces más que con el PP.



"Por mucho que se empeñe no va a poder ocultar que la renta per cápita de los españoles está por encima de la media europea", ha destacado Zapatero, quien también le ha recordado a Rajoy que en seis años de gobierno socialista se han mejorado además las pensiones y las becas y se ha creado la ley de dependencia.



Además, le ha pedido que no exija "barra libre" para él, mientras que demanda una reforma constitucional para limitar por ley el gasto de las comunidades y los ayuntamientos.