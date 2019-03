Rajoy homenajea a la "inmensa mayoría que no se manifiesta y asume los sacrificios"

Mariano Rajoy, ha alertado contra los "intereses de vuelo corto" que hay en España y ha rendido homenaje a la "inmensa mayoría" de españoles que no se manifiesta ante las decisiones del Ejecutivo, asumen los sacrificios y trabajan por sacar a España de la crisis.

Rajoy se ha referido así, en la conferencia que ha pronunciado en la institución académica Americas Society de Nueva York, a la situación que vive España un día después de que el presidente catalán, Artur Mas, anunciara el [[LINK:INTERNO|||20120925-NEW-00135-false|||anticipo electoral]] en Cataluña y de las protestas en Madrid en torno al Congreso. "Mi mayor reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiesta, que no sale en las portadas de prensa y que no abre lo telediarios", ha señalado antes de insistir en que todos ellos están colaborando para un gran objetivo nacional.

Para Rajoy, todos ellos "están ahí pero no se les ve", son personas que sufren y pasan por enormes dificultades, que tienen que hacer frente a muchos problemas. Para Rajoy, si esas personas saben estar a la altura de las circunstancias, quienes tienen cargos públicos, tanto en el Gobierno central como en el resto de las administraciones, también tienen que estarlo.

Ha extendido esa petición de responsabilidad a los partidos políticos, a los medios de comunicación y a los sindicatos. "Todos -ha insistido- debemos estar a la altura del comportamiento de la sociedad española. Por ello, de forma genérica y sin dirigirse explícitamente a alguien, ha señalado: "No hay que estropear con intereses de vuelo corto la grandeza del comportamiento de nuestros compatriotas".