Rajoy: "España va a cumplir y en dos años se verá"

El líder del PP, Mariano Rajoy, comentó en Andalucía que su Gobierno "no va a gastar por encima de sus posibilidades" y para ello "pedimos nuestro tiempo porque en dos años se verá quien cumple y quien no lo hace".



Además, el mandatario español adviritó a los sindicatos de que si dan un paso más, es decir, si convocan huelga general, lo respetará, pero "no resolverán nada" porque es "injusto" y "no ayuda a nadie".

Así lo ha manifestado en Lucena (Córdoba) en el mitin con el que ha dado el pistoletazo de salida a la precampaña de las elecciones andaluzas en apoyo del candidato popular a la Junta, Javier Arenas. Rajoy se ha referido a la reforma laboral que ha acordado su Gobierno, ha recordado que el anterior Ejecutivo socialista aprobó dos y "le hicieron una huelga", y ha dejado claro que el que quiera manifestarse, puede hacerlo, pero no servirá de nada.