Rajoy esquiva una pregunta sobre Bárcenas con un 'ya tal' y enciende las redes sociales

TRENDING TOPIC EN TWITTER

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha convertido en trending topic de twitter después de que na haya querido responder a las preguntas sobre la encarcelación de Luis Bárcenas on frases como "Ya he dicho todo lo que tenía que decir" o "La segunda pregunta, ya tal". Antes había asegurado no sentirse amenazado por lo que pueda revelar el extesorero del PP.