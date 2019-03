Rajoy dice que el fallo es "un paso atrás" y pide al Gobierno que actúe

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha advertido este viernes de que la decisión del Tribunal Constitucional sobre Bildu es un "evidente paso atrás en la lucha contra el terrorismo de ETA". Dicho esto, ha pedido al Ejecutivo socialista que "tome todas las decisiones que estén en su mano" y "utilice todos los instrumentos legales" para que los representantes de ETA no puedan estar en las instituciones.



Rajoy ha subrayado que "por la misma razón" que el PP celebró la resolución anterior del Tribunal Supremo, hoy lamenta la del Tribunal Constitucional que revoca la anterior y que "permite que ETA-Batasuna puedan presentarse a las elecciones del próximo 22 de mayo".



En una declaración ante la prensa para fijar la posición de su partido tras la decisión del TC, Mariano Rajoy ha anunciado que el PP "va a seguir trabajando con todos los medios legales a su alcance para acabar definitivamente con el terrorismo de ETA en España" y pide al Gobierno "que haga lo propio".

Insta al Gobierno a utilizar los "instrumentos legales"

En su declaración, el líder de los 'populares' solicita al Gobierno que "adopte todas las decisiones que están en su mano" y "utilice los instrumentos legales" que posee para que "los representantes de ETA-Batasuna no pueden estar en las instituciones".



"Hago esta afirmación desde la convicción de que es lo que desea la mayoría de los españoles", ha sentenciado Rajoy en su comparecencia, que se ha producido en un receso de su visita a la Feria del Jamón Ibérico de Jerez de los Caballeros (Badajoz).



Rajoy ha insistido en que "mientras exista ETA, sus cómplices no deben de estar en las instituciones" porque ése es el "espíritu de la Ley de Partidos", la cual "fue aprobada en el Congreso", cuenta "con el consenso de la opinión pública de los españoles" y ha supuesto un "paso decisivo" en la lucha contra la banda terrorista.



El presidente del PP ha apostillado que su formación acata la decisión del Tribunal Constitucional "como todas las decisiones que adopten los tribunales", porque hay un "Estado de Derecho", si bien ha subrayado que no puede compartirla porque "supone un paso atrás evidente" en la lucha contra ETA.